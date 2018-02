Kryptogeld-Hype: Nun hat auch Atari eine eigene Kryptowährung

Will auch Blockchain-basiertes Entertainment- und Casino-Portal einführen

Gaming- Koryphäe Atari will mit der eigenen Währung "Atari Token" nun auch am Kryptogeld-Hype mitmischen. Der Kurs des französischen Unternehmens, das 2013 Konkurs angemeldet hatte, stieg nach der Ankündigung um mehr als 60 Prozent.

Online-Casinos mit Kryptogeld

Die Firma will generell mehr in die Welt der Kryptowährungen eintauchen – so ist eine Blockchain-basierte Website mit Entertainment-Content und Online Casinos geplant, bei der mit Bitcoins & Co. gezahlt werden kann.

Auch Kodak ist bereits dabei

Atari ist nicht das erste Traditionsunternehmen, das auf diese Art und Weise versucht, wieder auf sich aufmerksam zu machen. Kodak hat mit Kodakcoin bereits eine Kryptowährung im Angebot. Auch hier kam es zu einem Aktienboom. (red, 16.02.2018)