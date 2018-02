"Aladin und die Wunderlampe": Märchen für alle

Das bekannte Märchen und vier weitere Geschichten aus 1001 Nacht als Hörbuch

Sind Märchen für Kinder? Oder nicht auch für Erwachsene? Der US-Autor Neil Gaiman war sich im Jahr 2007 ganz und gar nicht sicher, war er doch um ein modernes Märchen gebeten worden. Aber: Braucht es tatsächlich neue Märchen – wenn die alten so groß, so stark, so überwältigend sind, etwa jene aus 1001 Nacht?

Fünf sehr bekannte aus dieser Sammlung adaptierte und verknappte Sándor Ferenczy zwischen 1955 und 1967 mit sicherer Hand und mit teils sehr wirkungsvoller Musik von Ernst Bender, Brunhold Schneider-Holberg und Rainer Winkelmann: Aladin und die Wunderlampe und Sindbad der Seefahrer, Ali Baba und die 40 Räuber (wunderbare Kampfszenen), Der Geist in der Flasche sowie Kalif Storch.

Das durchweg eminent Lohnende dieser Produktionen sind die großartigen Stimmen von Max Schweigmann und Hans Paetsch als sonore Erzähler oder die tiefe von Rudolf Fenner als Geist. In jedem Fall gilt hier: Diese Märchen sind für alle. Weil sie den Menschen und seinen Charakter in jeder Richtung durchleuchten. (Alexander Kluy, Album, 26.2.2018)