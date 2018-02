Tojner's Montana Tech plant Augliederung des E-Mobility-Bereichs

Tojner zum "trend": "Auf absehbare Zeit keine Umsätze zu erwarten" – Montana Tech-Umsatz heuer um zahn Prozent zulegen

Wien/Menziken/Ellwangen – Der zur Montana Tech des österreichischen Investors Michael Tojner gehörende börsenotierte Batterie-Hersteller Varta plant den Geschäftsbereich E-Mobility auszulagern. "Wir wollen das Geschäftsfeld mit einem Partner weiterführen", bestätigte Tojner gegenüber dem Wirtschaftsmagazin "trend" in seiner jüngsten Ausgabe.

"Dieser Bereich ist derzeit auf Forschung und Entwicklung beschränkt, auf absehbare Zeit sind keine Umsätze zu erwartet", sagt Tojner. Der Aufwand betrage jährlich rund 5 Mio. Euro – bei einem operativen Varta-Ergebnis von geschätzten 40 Mio. Euro für 2017.

Ein seit sieben Jahre laufendes Joint Venture mit der VW-Gruppe endet laut dem Bericht in diesem Sommer. Danach falle die Entscheidung, wie es weitergeht. Über die Weiterführung liefen derzeit Gespräche mit BMW, VW und Magna Europe. Die wahrscheinlichste Variante ist laut "trend"-Informationen die Zusammenarbeit mit Magna.

In den Ausbau der zwei für die Lieferung von Flugzeugteilen zuständigen Werke in den USA und Rumänien wird Monatana Tech über 400 Mio. Euro investieren, heißt es weiter. Mit gutem Wachstum rechnet Tojner auch in der Montana-Tochter Aluflex, die einen Prestigeauftrag an Land ziehen konnte. Für Jacobs Suchard werden Kaffeekapseln aus Aluminium für die Verwendung in Nespresso-Maschinen hergestellt.

Der Jahresumsatz der gesamten Montana-Tech-Gruppe sollte in diesem Jahr um rund zehn Prozent auf 1,3 Mrd. Euro steigen. (APA, 16.2.2018)