Juventus kämpft im Stadtderby um Anschluss

Napoli empfängt den seit sieben Partien sieglosen Abstiegskandidaten SPAL

Rom – Juventus Turin kämpft am Samstag in der 25. Serie-A-Runde darum, nicht an Boden auf Spitzenreiter Napoli zu verlieren. Für den einen Punkt hinter den Süditalienern liegenden zweitplatzierten Titelverteidiger geht es am Samstag auswärts gegen den Stadtrivalen Torino, der seit sieben Runden ungeschlagen ist.

"Die alte Dame" ist bereits seit 17 Pflichtspielen ohne Niederlage, musste sich aber zuletzt im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League mit einem Heim-2:2 gegen Tottenham begnügen. Das Hauptaugenmerk liege ohnehin auf der Liga, beteuerte Trainer Massimiliano Allegri. "Die Champions League ist ein Traum. Doch Ziel Nummer eins ist der siebente Meistertitel in Folge, und das wird nicht leicht", sagte der Italiener.

Eine laut Papierform relativ einfache Aufgabe wartet Napoli. Der Tabellenführer empfängt den seit sieben Partien sieglosen Abstiegskandidaten SPAL 2013. (APA; 16.2.2018)