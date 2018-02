Die Filmstarts der Woche

universal pictures germany

Die Verlegerin (USA 2017, 115 min)

Regie: Steven Spielberg

Mit: Tom Hanks, Meryl Streep, Alison Brie, Carrie Coon, Michael Stuhlbarg, Bob Odenkirk

Das Mediendrama "Die Verlegerin" spielt zwar 1971, aber er könnte angesichts der weltweiten Debatte um "Fake News" und die Rolle der Presse nicht aktueller sein. Erzählt wird von der Veröffentlichung der Pentagon-Papiere, einem Vorläufer der Watergate-Affäre, die schließlich US-Präsident Richard Nixon zu Fall brachte. Meryl Streep spielt Katharine Graham, die von vielen Seiten unterschätzte Verlegerin der Zeitung "The Washington Post". Gegen erhebliche Widerstände der Nixon-Regierung und mit ihrem Chefredakteur Ben Bradlee (Tom Hanks) an ihrer Seite entscheidet sie sich, die Papiere mit geheimen Informationen zum Vietnamkrieg zu veröffentlichen. Der Film von Regisseur Steven Spielberg und Meryl Streep in der Hauptrolle sind für Oscars nominiert.