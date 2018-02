Gut so: H.-C. Strache schupft unsere Außenpolitik

Aber es bleibt noch viel zu tun

Türkis-Blau, und das Land blüht auf. Mit seinem Serbien-Besuch hat sich H.-C. Strache als brillanter Nebenerwerbsaußenminister profiliert (Nebenerwerbssatiriker ist dieses vom Regieren stark unterforderte Multitalent außerdem). Zugleich hat Hazee seiner Kollegin Kneissl gezeigt, dass deren Amt entbehrlich ist (Mulier tacet in Serbia!).

Das ist gut so und im Sinne des Spargedankens, den wir mit Rückblick auf die Hypo und Ausblick auf die künftigen Kosten unserer Regierung hochhalten sollten. Facebook ist billiger als ein Justizausschuss, ein Regierungsherold kostet weniger als der Bundespressedienst, und Außenpolitik ist sauteuer und wirkt nicht. Zu Recht halten sich Politiker bei der Verteilung von Ministerämtern stets an das alte Motto "Innen hui, außen pfui".

Ein ehrliches "Leck mich am Arsch!"

Wieso nehmen wir uns nicht ein Beispiel an den USA? Dort rückt Donald Trump dem Diplomatenfilz im State Department zu Leibe und frönt dem Prinzip, dass in internationalen Beziehungen ein ehrliches "Leck mich am Arsch!" zweckdienlicher ist als eine umständliche Demarche.

Wir könnten uns nicht nur das Geld für "Ministerin Unnütz" Kneissl und das im subministeriellen Bereich herumwuselnde Botschafterpersonal sparen, sondern auch das Außenministerium in ein Luxuslaufhaus in bester Innenstadtlage umwidmen. Mehr privat, weniger Staat! Sollte doch etwas anfallen, was über die gemütliche innerösterreichische Nabelschau hinausgeht, kann ja der Vizekanzler in seiner Freizeit einspringen.

