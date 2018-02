Caritas: Klage gegen Handy-Lüge erfolgreich

In einem Online-Post behauptete ein Mann, die Caritas würde Handys an Flüchtlinge verschenken.

Ein Wiener Gericht gab der Klage gegen einen Mann statt, der in einem Online-Forum behauptete, die Caritas würde Handys an Flüchtlinge verschenken. "Eine Lüge wird auch durch hundertfaches Posten in Online-Foren und durch Teilen auf Facebook nicht wahrer", sagte Caritas Wien-Generalsekretär Klaus Schwertner laut der Tageszeitung Kurier.

Strafe: Freiwilligenarbeit in einem Flüchtlingsquartier

Obwohl die Caritas seit zwei Jahren dagegen ankämpfte, verbreitete sich die Lüge auf zahlreichen Online-Plattformen und Facebook-Seiten von Politikern. Der Verantwortliche für den Post muss nun Freiwilligenarbeit in einem Flüchtlingsquartier leisten. (red, 16.02.3018)