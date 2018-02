Wiener Neustadt verpflichtet Kienast

Ex-Teamstürmer empfahl sich als Trainingsgast in den vergangenen Wochen

Wiener Neustadt – Fußball-Zweitligist SC Wiener Neustadt hat am Freitag die Verpflichtung von Österreich Ex-Teamstürmer Roman Kienast bekanntgegeben. Der 33-jährige Wiener, der zuletzt für den Schweizer Zweitligisten FC Wil gespielt hatte, war seit Jahresbeginn vertragslos gewesen. Kienast absolvierte schon die vergangenen Wochen als Trainingsgast mit den Niederösterreichern und hinterließ einen guten Eindruck.

"Dass sich Roman für uns entschieden hat, freut mich sehr", betonte Wiener Neustadts Sportdirektor Andreas Schicker. "Alle unsere jungen Spieler können und werden sehr viel von ihm lernen, aber auch der ganze Verein kann von seinen bisherigen gesammelten Erfahrungen profitieren. Ich bin mir sicher, dass er uns mit seinen Toren und seiner Präsenz am Platz weiterhelfen wird."

Kienast hat in seiner Karriere mit Rapid (2005), Sturm Graz (2011) und Austria Wien (2013) den Meistertitel geholt. Mit Sturm war er außerdem im Jahr 2010 auch ÖFB-Cup-Sieger. Wiener Neustadt überwintert derzeit in der Erste Liga punktegleich mit Spitzenreiter Ried als Tabellenzweiter. Kienast könnte bereits am kommenden Freitag im Auswärtsspiel gegen Austria Lustenau sein Debüt für die Blau-Weißen geben. (APA, 16.2.2018)