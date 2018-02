"Server down": Volksbegehren können derzeit nicht unterzeichnet werden

Bereits am Donnerstag kam es zu einem kurzfristigen Ausfall des computergestützten Systems. Grund seien die vielen Unterzeichner

Wien – Der ältere Herr auf dem Bezirksamt der Wiener Leopoldstadt will nicht an einen Zufall glauben: "Das macht das Innenministerium doch absichtlich", sagt er zu mehreren Frauen, die sofort nickend zustimmen. "Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Stimmen da verlorengehen", empört sich eine der Wartenden. Eine andere schüttelt den Kopf: "Unmöglich, bei Wahlen schaffen sie es doch auch."

Wer am Freitagvormittag eines der aktuell aufliegenden Volksbegehren unterschreiben wollte, wurde mit sehr großer Wahrscheinlichkeit wieder nach Hause geschickt: "Server down", hieß es aus dem Innenministerium. Bereits am Donnerstag war es zu technischen Problemen gekommen, am Freitag folgte dann ein zumindest kurzfristiger Totalausfall. "Wir bedauern das sehr und hoffen, bis Mittag das Problem gelöst zu haben", sagte ein Sprecher des Innenressorts.

"Enormer Ansturm"

Derzeit können gleichzeitig für drei Plebiszite Unterstützungserklärungen abgegeben werden: das Frauenvolksbegehren, das Nichtraucher-Volksbegehren und eines zum Thema Asyl in der Europäischen Union. Der "Ansturm" sei enorm, wird aus mehreren Ämtern berichtet.

Damit ein Volksbegehren der Bevölkerung vorgelegt werden kann, muss zuerst ein Promille der österreichischen Wohnbevölkerung (derzeit 8.401 Menschen) eine Unterstützungserklärung abgeben – um solche werben die Kampagnenteams aktuell. Ist diese Hürde bewältigt, müssen 100.000 Österreicher ein Plebiszit unterschreiben, damit es im Nationalrat behandelt wird.

Weder online noch persönlich

Eine Unterstützungserklärung kann man entweder mit Bürgerkarte online abgeben oder persönlich beim Gemeinde- oder Bezirksamt. Am Freitagvormittag war beides nicht oder nur mit massiver Verzögerung möglich, da immer auf das "zentrale Wählersystem" zugegriffen werden müsse, wurde seitens des Innenministeriums erklärt. Die Umstellung auf ein digitales Verfahren sei erst mit Jänner 2018 erfolgt, deshalb gebe es "Anfangsschwierigkeiten". "Aber auch mit Papier wäre es zu enormen Staus gekommen, weil die durchschnittliche Abwicklung länger dauert", sagt Robert Stein, Wahlleiter im Innenministerium.

Den STANDARD haben Leserschreiben aus ganz Österreich erreicht, in denen davon berichtet wird, dass die Volksbegehren nicht unterzeichnet werden konnten. Ein Grazer schildert, dass er Freitagfrüh vom Portier des Stadtmagistrats weggeschickt worden sei, da das "betreffende Büro bereits geschlossen" habe. Ein anderer schreibt: "Auch so kann man den Willen der Bürger abwürgen."

Rücknahme des Rauchverbots kippen

Mit dem Anti-Rauchen-Volksbegehren sollen die Pläne der schwarz-blauen Bundesregierung verhindert werden, ein bereits mit Zustimmung der ÖVP verabschiedetes generelles Gastro-Rauchverbot wieder zu kippen. Dieses sollte eigentlich ab Mai gelten. Mit dem Frauenvolksbegehren wird für Gleichstellung auf sämtlichen Ebenen gekämpft – die 8.401 Unterstützungserklärungen haben die Initiatorinnen bereits beisammen. (Katharina Mittelstaedt, 16.2.2018)