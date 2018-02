Montagsfrage: Je länger die Freundschaft dauert, desto wertvoller?

Das philosophische Gedankenspiel zum Wochenbeginn

Freunde für das ganze Leben oder Freunde für bestimmte Lebenslagen und Lebensabschnitte. Man teilt in einer Freundschaft ja allerhand: Spaß, Trauer, intime Geheimnisse. Aber nicht jeder Freund ist gleich vertraut. Mit manchen ist man schon von Kindheitstagen an befreundet und kennt dadurch vielleicht die gesamte Familiengeschichte. Die anderen kommen im Laufe des Lebens dazu, und man fühlt sich durch bestimmte Lebensereignisse verbunden. Aber sind Freunde wichtiger, die man schon länger kennt? Was ist das Besondere an Ihrer Freundschaft mit Ihrem vertrautesten Freund? Und wie hat sich diese über die Jahre verändert?

Max Frisch formuliert in seinem Buch "Fragebogen" dazu folgende Frage:

Halten Sie die Dauer einer Freundschaft für ein Wertmaß der Freundschaft?

(haju, 19.2.2018)