Modder verdient monatlich 6.000 Dollar mit Drogen für Game "Sims 4"

Entwickler integriert Rauschmittel in Simulation und erhält dadurch Spenden – große Pläne

Bei der Simulation "Sims 4" können Spieler in etliche Rollen schlüpfen und virtuell ein Leben führen, das in der echten Welt so nicht möglich wäre. Offenbar ist es bei dem meistverkauften PC-Game so, dass es vielen auch ein Anliegen ist, Drogen zu konsumieren. Ein Modder nahm sich diesem Wunsch an und kann nun dank Spenden gut davon leben.

Drogen nur zu Dekoration

Im vergangenen Mai hatte der Spieler laut dem US-Gaming-Medium Kotaku erste Kontakte mit dem Game. Er wollte seine eigene Küche im Spiel implementieren und schnell stieß er an die Grenzen. Somit setzte er sich mit Dritt-Content auseinander, unter anderem eben Drogen. So war es etwa möglich Möbel mit einer Bong oder einer Linie Kokain zu "dekorieren", nicht aber diese zu nutzen.

Alles fing mit Kokain an

Filip, der nur seinen Vornamen nennen will, machte sich daraufhin zur Aufgabe, dies zu ändern. Ohne größere Programmier-Erfahrung arbeitete er an seiner ersten Mod, bei der Sims Kokain schnupfen können. Aufgrund des großen Zuspruchs verbrachte er daraufhin mehr Zeit mit den virtuellen Drogen und schuf eine Mod, bei der die Spielfiguren die Rauschmittel kaufen, verkaufen und nutzen können.

curly headed ninjas Ein Review zur Mod.

Drogen gegen Sex

Filip war Realismus ein größeres Anliegen. Die Drogen kommen nämlich mit ähnlichen Effekten wie im echten Leben – Sims können sogar süchtig werden und an einer Überdosis versterben. Eine weitere Mod erlaubt es sogar, Sex gegen Drogen einzutauschen, wenn die Spielfiguren kein Geld mehr haben. Zwecks Anonymität ist es auch möglich, die Rauschmittel über das Darknet zu beordern.

6.000 Dollar pro Monat

Um vermehrt an der Mod zu arbeiten, hat der Entwickler auch eine Patreon-Seite eingerichtet, auf der User an ihn spenden können. Drogen in Sims sind offenbar so beliebt, dass er nun monatlich 6.000 Dollar auf diesem Wege erzielt. Es gibt aber auch Widerspruch. Manche User ärgern sich, dass die Rauschmittel trotz des großen Problems in der echten Welt nun auch in dem Spiel sind.

thejoemyster Durch diese Mod können Drogen gegen Sex getauscht werden.

Eine Droge wird nie integriert werden

"Es gibt zuhauf Menschen, die die Mod nutzen und niemals im echten Leben Drogen verwenden würden. Das ist so wie in 'GTA', wo man Menschen erschießen kann", erwidert Filip seinen Kritikern. "Es ging mir nie darum, Drogen irgendwie zu glorifizieren", fügt der Entwickler hinzu. Er will nun weiterhin an der Mod arbeiten und allerlei Rauschmittel hinzufügen – auch Alkohol soll in Bälde folgen. (dk, 16.02.2018)