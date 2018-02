China: Frau kriecht mit ihrer Handtasche durch einen Gepäckscanner

Ihre Handtasche wollte eine Frau in China nicht aus den Augen lassen – und stieg deswegen mit ihr in den Gepäckscanner

Die Szene kennen die meisten: Menschen stehen vor der Sicherheitskontrolle Schlange, man gibt seine Taschen ab und holt sie wieder ab, nachdem sie aus dem Gepäckscanner gekommen sind. Hierzulande denkt man dabei sofort an einen Flughafen – in China werden solche Kontrollen aber auch am Busbahnhof durchgeführt, und da kam es in Dongguan vor wenigen Tagen zu einer sehr ungewöhnlichen Szene.

Frei nach dem Motto "Nicht ohne meine Handtasche" kroch eine Frau in einen Gepäckscanner – kniend und samt High-Heels, wie die veröffentlichten Röntgenbilder und ein Video zeigen. Das Sicherheitspersonal war selbst verblüfft und schritt nicht ein.

the aio entertainment Nicht ganz nach Vorschrift: Die Handtasche passiert den Gepäckscanner, ihre Besitzerin aber auch.

Warum die Frau ihre Handtasche keinesfalls aus den Augen lassen wollte, ist unklar. Als sie aus dem Röntgengerät kroch, war sie sofort wieder verschwunden. Da sich die Aktion aber rund um das chinesische Neujahr ereignete, wird vermutet, dass sie womöglich große Mengen von Bargeld dabeihatte. Laut BBC sei das um den Jahreswechsel in China weitverbreitet. (red, 16.2.2018)