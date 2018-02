Morgen-Update für Freitag, den 16.2.2018: Cyberwar, Olympiasieg und Volksbegehren

Guten Morgen! Für den Start in den Freitag, hier die wichtigsten Schlagzeilen

[Netzpolitik] Cyberwar: Bundesheer-Hacker der in Grauzone

[Panorama] Todesschütze von Parkland gestand Mord an 17 Menschen

Ansturm auf Volksbegehren führte zu Serverproblemen

[Polizei] Innenminister Kickl in München: Politik auf dem Rücken der Pferde

[Olympia] Traumhafter Matthias Mayer holt Gold im Super-G

Gallhuber holt sensationell Bronze im Slalom

[Wirtschaft] Online-Rechner: Gehörst du zur Mittelschicht?

[Wissenschaft] Orang-Utans auf Borneo vom Aussterben bedroht

[Wetter] Am Freitag regnet es am Vormittag an der Alpennordseite verbreitet. Die Schneefallgrenze sinkt von 1500 tagsüber allmählich auf 700 m. Am Nachmittag lassen Regen und Schneefall merklich nach und nördlich der Donau kommt noch die Sonne zum Vorschein. 1 bis 8 Grad

[Zum Tag] Heute vor 11 Jahren verstarb Tanja, das letzte Walross in einem deutschen Tierpark im Alter von 33 Jahren im Zoo Hannover.