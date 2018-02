Umfrage: Zwei Drittel der SPD-Anhänger sind für große Koalition

Zustimmung im Lager von CDU und CSU bei 78 Prozent

Berlin – Die geplante große Koalition in Deutschland stößt einer Umfrage zufolge auf große Zustimmung in der SPD-Anhängerschaft. Dort plädieren 66 Prozent für ein erneutes Regierungsbündnis mit CDU/CSU, wie eine am Donnerstag bekannt gemachte Erhebung von Kantar Emnid für die Zeitungen der Funke Mediengruppe ergab. Demnach würden nur 30 Prozent der SPD-Anhänger eine Neuwahl bevorzugen.

Basisvotum im März

Im Lager von CDU und CSU sieht es noch deutlicher aus: 78 Prozent der Unions-Anhänger sind für die große Koalition. Nur 17 Prozent fänden es besser, erneut die Wähler zu befragen.

Ob es zu dem Bündnis kommt, liegt nun in den Händen der 460.000 SPD-Mitglieder, die über den von den Parteispitzen ausgehandelten Koalitionsvertrag abstimmen. Das Ergebnis des Basisvotums soll am 4. März vorliegen. (APA/Reuters, 16.2.2018)