Haaser entschuldigte sich für "Schwul"-Sager

ÖSV-Skirennläuferin: "Sollte ich mit meiner Aussage jemandem zu nahe getreten sein, entschuldige ich mich dafür"

Pyeongchang – Skirennläuferin Ricarda Haaser hat sich für ihren "Schwul"-Sager nach dem Olympia-Riesentorlauf entschuldigt. "Sollte ich mit meiner Aussage jemandem zu nahe getreten sein, entschuldige ich mich dafür. Das war nicht meine Absicht", schrieb die Tirolerin auf Facebook.

Haaser war am Donnerstag bei den Olympischen Spielen in Korea im Riesentorlauf von Yongpyong 17. geworden und hatte danach unter anderem im ORF-Fernsehen gesagt: "Der ganze zweite Lauf war lockerer und flüssiger, aber trotzdem noch zu wenig. Aber das Gefühl war doch besser als im ersten Lauf. Vor allem oben war es viel besser, da bin ich nicht so schwul runtergefahren wie im ersten Lauf."

Die 24-jährige Skirennläuferin wurde dafür in sozialen Medien wie Facebook umgehend stark kritisiert. Der Österreichische Skiverband (ÖSV) reagierte umgehend und beschloss gemeinsam mit der Läuferin, auf demselben Kanal mit einer Entschuldigung zu reagieren. (APA, 16.2.2018)