Scholz: Noch keine Entscheidung über SPD-Minister

Kommissarischen Parteichef will auf Abstimmung der über 460.000 SPD-Mitglieder warten

Berlin – In der SPD ist nach Darstellung des kommissarischen Parteichefs Olaf Scholz noch keine Entscheidung über ihre Ministerriege in einer neuen großen Koalition gefallen. Zunächst stehe nun die Abstimmung der über 460.000 SPD-Mitglieder über den Koalitionsvertrag an, sagte Scholz am Donnerstagabend im ZDF. Wenn die Mitglieder zustimmten, "dann werden wir die Frage, wer ins Kabinett geht, miteinander diskutieren und entscheiden". Es existiere keine Liste. "Sondern es gibt keine Entscheidung über diese Frage. Das muss organisiert werden", sagte der Hamburger Bürgermeister, der selbst als möglicher Finanzminister in einer neuen Koalition mit der Union gehandelt wird. Insgesamt sind sechs Bundesministerien für die SPD vorgesehen.

Scholz verteidigte die Entscheidung der SPD-Spitze, das Kabinettspersonal nicht vor dem Mitgliedervotum bekanntzugeben. "Das Erste kommt vor dem Zweiten", sagte Scholz. Die gesamte Führung werde nun im Lande unterwegs sein, um der Basis Rede und Antwort zum Entwurf des Koalitionsvertrages zu stehen. Das Ergebnis des Basisvotums soll am 4. März vorliegen. Scholz sagte, er sei sehr optimistisch: "Es wird eine sehr starke Zustimmung bei den SPD-Mitgliedern geben."

Noch vor Auszählung des Mitgliedervotums will die SPD-Führung laut Scholz bei einer Klausurtagung am 3./4. März ihren Erneuerungsprozess organisieren. "Erneuerung und neue Stärke können auch in einer Regierungszeit gelingen", sagte Scholz an die Adresse der Gegner einer neuen großen Koalition in der SPD. Scholz war am Dienstag nach dem Rücktritt des bisherigen SPD-Chefs Martin Schulz für den Übergang zum Parteichef ernannt worden. Auf einem Sonderparteitag am 22. April soll Fraktionschefin Andrea Nahles zur Parteichefin gewählt werden. (Reuters, 15.2.2018)