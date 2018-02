Dritter Sieg en suite für Engländer Michael Smith

Newcastle – Mensur Suljovic hat im Rahmen der Darts-Premier-League auch seine dritte Partie verloren. Der 45-jährige Wiener unterlag Michael Smith am Donnerstag in der Metro Radio Arena von Newcastle mit 2:7. Für den Engländer Smith war es der dritte Sieg in der laufenden Premier League. Suljovic konnte zwar nach schwachem Start noch zum 2:2 ausgleichen, danach holte er aber kein Leg mehr. (APA, 15.2.2018)