ÖEHV-Team 1 – Lettland 6

Alexander Cijan traf zum Auftakt der Euro-Ice-Hockey-Challenge zum zwischenzeitlichen Ausgleich

Herning – Österreich hat sein Auftaktspiel bei der Euro Ice Hockey Challenge in Dänemark gegen Lettland mit 1:6 (1:2,0:1,0:3) verloren. Den einzigen Treffer der Mannschaft von Teamchef Roger Bader erzielte in Herning Alexander Cijan in der 9. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. Das Parallelspiel in der Gruppe gewann Gastgeber Dänemark gegen Frankreich mit 4:2.

Die Dänen sind am Freitag (19.00 Uhr) in Silkeborg auch nächster Gegner der Österreicher. "Aufgrund des letzten Drittels haben die Letten verdient gewonnen, allerdings mit etwa drei Toren zu hoch. Wir werden aus diesem Spiel lernen und besser werden, und das schon morgen gegen Dänemark", sagte Trainer Bader. (APA, 15.2.2018)