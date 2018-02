Batshuayi lässt Dortmund jubeln, Leipzig überrascht

BVB-Neuzugang mit zwei Toren Matchwinner gegen Bergamo – Hasenhüttl-Elf feiert klaren Auswärtssieg in Neapel – Arsenal und Milan legten Grundsteine für Achtelfinaleinzug

Wien – Borussia Dortmund ist dank Neo-Stürmer Michy Batshuayi mit einem späten Sieg in die K.o.-Runde der Europa League gestartet. Der Club von Trainer Peter Stöger setzte sich am Donnerstagabend im Hinspiel gegen Atalanta Bergamo mit 3:2 (1:1) durch. Der FC Arsenal und der AC Milan legten mit 3:0-Auswärtssiegen jeweils den Grundstein für den Aufstieg ins Achtelfinale.

Für Dortmund traf gegen den Tabellen-Achten der italienischen Serie A zunächst Andre Schürrle in der 30. Minute. Josip Ilicic drehte dann mit zwei Treffern innerhalb von fünf Minuten (51., 56.) die Partie. Neuzugang Batshuayi glich für Dortmund aus (65.) und erzielte dann in der Nachspielzeit den Siegtreffer (91.). Die Dortmunder hatten das Achtelfinale der Champions League verpasst und haben nun auf internationaler Bühne nach zuvor acht sieglosen Spielen wieder einmal gewonnen.

RB Leipzig hat das Hinspiel des Europa-League-Sechzehntelfinales gegen SSC Napoli überraschend klar 3:1 gewonnen. Timo Werner (61., 93. Minute) und Bruma (74.) trafen am Donnerstag in Neapel für den deutschen Fußball-Vizemeister, Adam Ounas (52.) hatte den Serie-A-Leader vorher in Führung gebracht. Marcel Sabitzer und Stefan Laimer spielten für die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl durch.

Damit sicherten sich die Sachsen eine glänzende Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Donnerstag. Für Napoli war es die erste Heimniederlage in der Europa League nach 13 Spielen. Dabei hatten die Neapolitaner in der Liga zuletzt acht Siege in Serie gelandet und in dieser Saison nur zuhause gegen Titelverteidiger Juventus Turin verloren.

Der AC Milan und Arsenal gestalteten ihren Auftakt in die K.o.-Runde erfolgreich. Milan gewann bei Ludogorez Rasgrad in Bulgarien mit 3:0, genauso wie Arsenal bei Östersund in Schweden. Nizza verlor trotz zweier Tore von Mario Balotelli und einer daraus resultierenden 2:0-Führung zuhause noch 2:3 gegen Lok Moskau.

Atletico Madrid kam auswärts zu einem souveränen 4:1-Sieg beim dänischen Meister FC Kopenhagen, Olympique Lyon setzte sich gegen Villarreal 3:1 durch. In eine 0:1-Niederlage taumelte Lazio Rom bei Steaua Bukarest. Viktoria Pilsen holte ohne Andreas Ivanschitz ein 1:1-Remis bei Partizan Belgrad. (APA, 15.2.2018)

Europa-League, Sechzehntelfinale (Hinspiele) vom Donnerstag:

Real Sociedad – FC Salzburg 2:2 (0:1). Tore: Odriozola (57.), Januzaj (80.) bzw. Oyarzabal (27./Eigentor), Minamino (93.)

SSC Napoli – RB Leipzig 1:3 (0:0). Tore: Ounas (52.) bzw. Werner (61., 93.), Bruma (74.). Anm.: Leipzig mit Trainer Hasenhüttl, Sabitzer und Laimer spielten durch, Ilsanker gesperrt

Borussia Dortmund – Atalanta Bergamo 3:2 (1:0). Tore: Schürrle (30.), Batshuayi (65., 91.) bzw. Ilicic (51., 56.)

FK Astana – Sporting Lissabon 1:3 (1:0). Tore: Tomasov (7.) bzw. Bruno Fernandes (48./Elfmeter), Gelson Martins (50.), Doumbia (55.)

Olympique Marseille – Sporting Braga 3:0 (1:0). Tore: Germain (4., 69.), Thauvin (74.)

Spartak Moskau – Athletic Bilbao 1:3 (0:3). Tore: Luiz Adriano (60.) bzw. Aduriz (22., 39.), Kutepow (45.+1/Eigentor)

OGC Nizza – Lok Moskau 2:3 (2:1). Tore: Balotelli (4., 28./Elfmeter) bzw. Manuel Fernandes (45./Elfmeter, 69., 77.). Rote Karte: Coly (67./Nizza)

Östersund – Arsenal 0:3 (0:2). Tore: Monreal (13.), Papagiannopoulos (24./Eigentor), Özil (58.)

Ludogorez Rasgrad – AC Milan 0:3 (0:1). Tore: Cutrone (45.), Rodriguez (64./Elfmeter), Borini (92.)

FC Kopenhagen – Atletico Madrid 1:4 (1:2). Tore: Fischer (15.) bzw. Saul Niguez (21.), Gameiro (37.), Griezmann (71.), Vitolo (77.)

Olympique Lyon – Villarreal 3:1 (0:0). Tore: Ndombele (46.), Fekir (49.), Depay (82.) bzw. Fornals (63.)

AEK Athen – Dynamo Kiew 1:1 (0:1). Tore: Ajdarevic (80.) bzw. Zjgankow (19.)

Celtic Glasgow – Zenit St. Petersburg 1:0 (0:0). Tor: McGregor (78.)

Partizan Belgrad – Viktoria Pilsen 1:1 (0:0). Tore: Tawamba (58.) bzw. Reznik (81.). Anm.: Pilsen ohne Ivanschitz

FCS Bukarest – Lazio Rom 1:0 (1:0). Tor: Gnohere (29.)

Bereits am Dienstag:

Roter Stern Belgrad – ZSKA Moskau 0:0