"Kirby Star Allies": Martins neues Lieblingsspiel für Nintendo Switch?

Das kooperative Jump'n'Run ist eine kreative Alternative zu 2D-"Mario"-Games

wirspielen >>> Abonniert uns auf Youtube

Ich habe – bekannter Maßen – die Faszination um die kleine, pinke Kugel in Nintendos Universum bislang nicht verstanden. Martin hingegen war das Funkeln in den Augen selbst bei geschlossenen Lidern anzusehen, als uns eine Preview-Version zu "Kirby Star Allies" erreichte. Und zugegeben, von so viel einseitiger Freude ließ ich mich dann auch ein wenig anstecken: Tatsächlich ist das neue Abenteuer seit "Super Mario Bros. U" vielleicht einer der witzigsten kooperativen Nintendo-Platformer für die ganze Familie. Mit der Fähigkeit, die Eigenschaften fast jedes Gegners annehmen und diese auch noch untereinander kombinieren zu können, wurde viel Platz für kreatives Chaos eingeräumt. Vermutlich fange ich deshalb trotzdem nicht zum Kaugummiblasen machen an, aber wer zwischen den kommenden Action-Krachern nach einem farbenfrohen Zeitvertreib für Couchnachbarn sucht, sollte den kleinen Kollegen in STANDARD-CI-Farben auf jeden Fall im Auge behalten. (Zsolt Wilhelm, 17.2.2018)

"Kirby Star Allies" erscheint am 16. März ab 3 Jahren für Nintendo Switch. UVP: 59,99 Euro.

FOLGT UNS