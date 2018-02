TV- und Radiotipps für Freitag, 16. Februar

Re: Abgefischt!, St. Josef am Berg, Reich oder tot, Prometheus, Kurt Cobain und Cotton Club

19.40 REPORTAGE

Re: Abgefischt! Nicht immer zeitigt Naturschutz für alle gleichermaßen befriedigende Ergebnisse: Kormorane und Fischotter dürfen, wie in Österreich, auch in Deutschland nicht gejagt werden, folglich fressen sie ganze Binnengewässer leer, zeigt diese Reportage aus der ostdeutschen Seenlandschaft. Bis 20.15, Arte

20.15 SERIE

St. Josef am Berg Produkt deutsch-österreichischer Produktionsfreundschaft, und das geht so: Forsche Norddeutsche fordert gfeanzten Dorfkaiser her aus. Harald Krassnitzer und Paula Kalenberg im Nationen-, Geschlechter- und Generationenmatch. Brutaler ist nur Simmering gegen Kapfenberg. Bis 21.45, ORF 2

20.15 GELD HER

Reich oder tot (D/I, Ö 2017, Lars Becker) Recht und Riesensauerei sind manchmal nicht weit voneinander entfernt, erfahren die Freunde und Hamburger (!) Ermittler Mario Diller (Nicolas Ofczarek) und Erich Kessel (Fritz Karl). Ein Banküberfall läuft komplett aus dem Ruder, danach schwebt ein Kind in Lebensgefahr, und dann ist da noch die Sache mit Kessels Frau Claire (Jessica Schwarz). Abwechslungsreiches Austricksen, dritter Streich nach Unter Feinden und Zum Sterben zu früh. Bis 21.45, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Nervenkrieg um Nordkorea Der langjährige Asienkorrespondent Klaus Scherer trifft Raketenbauer, Unterhändler und Diplomaten, die das Kim-Regime schon in früheren Krisen erlebt haben und schildern, was die Machthaber in Pjöngjang umtreibt. Bis 21.00, 3sat

20.15 FINSTER

Prometheus (USA 2012, Ridley Scott) Die schwedische Schauspielerin Noomi Rapace bewies ihr Talent bereits in Stieg Larssons Verblendung. Als Nachfolgerin Sigourney Weavers nimmt sie die Geschichte vorweg: Im Jahr 2089 – 30 Jahre vor Aliens – stoßen die Wissenschafterin Elizabeth Shaw (Rapace) und ihr Team auf Höhlenzeichnungen. Schon bald regt sich außerirdisches Leben, das es mit den Besuchern nicht gut meint. Bis 22.50, ProSieben

21.00 MAGAZIN

Makro: Brasiliens gekaufte Demokratie Im Kampf gegen Korruption: Porträt eines Landes in der Depression, dazu ein Gespräch mit den beschuldigten Ex-Präsidenten Lula da Silva und Dilma Rousseff. Es kommen auch jene mutigen Staatsanwälte zu Wort, die gerade dabei sind, eine Kultur der systematischen Bestechung in Brasiliens Politik und Wirtschaft freizulegen. Bis 21.30, 3sat

21.45 DOKUMENTARFILM

Kurt Cobain: Montage of Heck (USA 2015, Brett Morgan) Ein Porträt des Grunge-Rockers und Sittenbild seiner Zeit und seiner Stadt Seattle. Kindheit, Beziehungen, Drogensucht und Magenkrankheit, gut dokumentiert durch Interviews mit Familie und Freunden. Bis 23.55, Arte

22.00 INTERVIEW

Münchner Runde: Wohin steuert Europa? Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz im Gespräch mit BR-Chefredakteur Christian Nitsche. Bis 22.15, BR

22.25 JETZT JAZZ

Cotton Club (USA 1984, Francis Ford Coppola) Coppolas opernhafte Rekon struktion der "Roaring Twenties" in New York: Der junge Jazztrompeter Dixie (Richard Gere) rettet einem Gangsterboss im berühmten Cotton Club das Leben. Schultz nimmt ihn bei sich auf, muss jedoch – mit wachsender Eifersucht – eine Annäherung zwischen seiner Frau Vera und Dixie beobachten. Dass Francis Ford Coppolas Gangsterdrama mit zahlreichen Musikeinlagen in den Kinos unterging wie ein Fels, sollte seine Qualität nicht schmälern. Großartig: Diane Lane, Bob Hoskins, Joe Dallesandro. Bis 0.25, 3sat

22.30 DOKUMENTATION

Universum History: Ludwig XIV. – Sonnenkönig bis zum Tod Seine Verschwendungssucht ist sagenhaft und fasziniert noch immer. Unter seiner Regentschaft erblühten die französische Kunst und Kultur, die dunkle Seite seiner Macht bekamen jedoch vor allem seine hugenottischen Untertanen zu spüren. Bis 23.20, ORF 2

23.25 MAGAZIN

Aspekte Themen des Kulturmagazins: 1) Schwarzer Teppich für die Berlinale? Aufstand der Frauen für die Quote. 2) Gast im Studio: Regie-Debütant Rupert Everett. 3) Schluss mit dem Abi in Stalinstadt: Zeitgeschichte im Spielfilm. 4) Fake & Fiktion im Kino: Das doppelte Spiel mit der Wahrheit. 5) Anna Seghers: Christian Petzold verfilmt Transit. 6) Oscar Wilde Superstar. 7) Sam Vance Law: Kanada-Pop mit Humor. Bis 23.45, ZDF

23.55 MAGAZIN

Tracks Themen: 1) Keith & Tex: 40 Jahre nach Stop that Train treten sie erstmals in Paris auf. 2) Porträt des serbischen Musikers Dragan Ilić. 3) Elektromusikerin Rootronica. 4) Die japanische Musikerin und Schauspielerin Ami Tomite. 5) Vincent Macaigne: Theater mit Zeitgeist. Bis 0.25, Arte