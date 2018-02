Heidi-Horten-Schau in Wien: Ein Quotentraum, der Beifall fordert

It‘s getting serious - Roy Lichtenstein‘s monumental Forest Scene (1980) is leaving for Vienna. Have a Look @leopold_museum #hortencollection #wowcollection #fromprivatetopublic #artcollection #roylichtenstein #masterpiece #popart #exhibition #vienna #excitement

A post shared by Heidi Horten Collection (@heidihorten.collection) on Jan 23, 2018 at 9:07am PST