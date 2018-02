Futures-Fonds als unterschätzte Anlageklasse

Der Wunsch nach verlustfreien Investments pflegen wohl alle Anleger. Futures-Fonds federn Schwankungen in einem Depot zumindest ab

Wien – Die Aktienmärkte sind nun über mehrere Jahre hinweg äußerst gut gelaufen. Doch die nächste Talfahrt kommt bestimmt – die Korrektur in den Vorwochen könnte bereits ein Vorgeschmack darauf gewesen sein. In diesem Fall kann es sich lohnen, Managed Futures im Portfolio zu haben. "Es gibt zahlreiche Studien, die belegen, dass Managed Futures ein auf Langfristigkeit ausgerichtetes Portfolio absichern, wenn die Aktienkurse fallen", sagt Rolf Majcen, Managing Director bei FTC Capital, einem Wiener Spezialisten für Alternative Investments. Doch diese Information scheint am österreichischen Markt nicht ganz anzukommen. Denn Berater zeigten sich laut Majcen äußerst zurückhaltend beim Einsatz dieser Finanzinstrumente.

Alle Marktphasen nutzen

Managed Futures zählen zu den sogenannten Alternative Investments und fassen Anlagestrategien zusammen, die weltweit in Finanz-, Rohstoff- und Devisen-Futures investieren. Die Mehrzahl der Manager setzt dabei darauf, von Markttrends zu profitieren. Wo sich gerade ein Trend auftut, wird automatisiert von Computerprogrammen erkannt. Bei solchen Investments entfällt der aktive Fondsmanager, der sich aufgrund seiner Informationen eine Marktmeinung bildet und danach handelt. Futures-Fonds können sowohl auf steigende als auch auf fallende Märkte setzten. Ziel ist es, in allen Marktphasen Gewinne mitzunehmen.

Dass sie in Österreich so selten zum Einsatz kommen, ist für Majcen ein Rätsel. Denn Österreich gehört zu den bedeutenden Standorten für Managed Futures in der EU und beheimatet einige Managed-Futures-Anbieter – neben FTC etwa Superfund oder SMN. Zudem ist in Österreich der Vertrieb von Futures-Fonds an Privatkunden zugelassen – das ist nicht in jedem europäischen Land der Fall. Im Alternative-Investmentfonds-Manager-Gesetz (AIFMG) steht zudem: "Diese Fonds eignen sich als antizyklische Anlageform in einem ausgewogenen Anlageportfolio zur Beimischung."

Wissenschaftlicher Blick

Seit ihrem Aufkommen in den 1980er-Jahren waren Managed Futures immer wieder auch Gegenstand wissenschaftlicher Arbeiten. John Lintner, Professor an der Harvard-Universität lieferte als Erster einen Beweis dafür, dass Managed Futures, wenn man sie einem traditionellen Portfolio aus Aktien und Anleihen beimischte, den Ertrag auf jedem gegebenen Risikoniveau hoben. Der Investmentexperte Alexander Ineichen untersuchte 2012, wie verschiedene Anlagestrategien sich in bis zu 20 ausgewählten Krisenszenarien – von Falkland- und Golfkrieg über Russlandkrise, 9/11, Subprimekrise, Lehman-Pleite bis hin zur Eurokrise – geschlagen haben. In seiner Studie "Diversification? What Diversification?" kommt er zu dem Schluss, dass Futures-Fonds in 18 von 20 Krisenszenarien profitabel waren.

Die Studie "Riding the wave" der AIMA (Alternative Investment Management Association) und der Société Générale von Herbst des Vorjahres etwa zeigt, dass bei einer Beimischung von Futures-Fonds in einem Portfolio (60 Prozent Aktien, 40 Prozent Anleihen) das Risiko-Ertrags-Profil verbessert werden konnte.

Steigendes Interesse

Weltweit steigt das Interesse an Futures-Fonds deutlich, wie die Mittelzuflüsse zeigen. Seit dem Jahr 2000 ist dieser Sektor um das Neunfache gewachsen und erreichte laut Barclays Hedge Ende 2016 ein verwaltetes Vermögen von 340 Mrd. Dollar. Im zweiten Quartal des Vorjahres flossen 10,4 Mrd. Dollar in Futures-Fonds, das sei der größte Zufluss in eine Alternative-Strategie überhaupt.

Einen sogenannten "free lunch" gibt es laut Wolfgang Schimmel von FTC aber auch bei Futures-Fonds nicht. Kurzfristige Trendänderungen – wie es sie in den vergangenen Tagen gegeben hat – gehen auch an dieser Assetklasse nicht spurlos vorrüber. Zu starken Einbrüchen kann es daher auch bei Futures-Fonds kommen. Denn – und das sei der Nachteil dieser Produktkategorie – man folge einem Trend, antizipiere diesen aber nicht. Auch die Interventionen von Regierungen und Notenbanken haben einige Futures-Fonds vor Herausforderungen gestellt. Denn die politischen Eingriffe lassen sich in die Trendmodelle nicht einrechnen. Daher kommt es auch bei diesen Fonds zu Korrekturen. Die Funktion der langfristigen Absicherung gehe dadurch jedenfalls nicht verloren.

Chance in neuen Regeln

In den neuen und recht streng gehaltenen Regulierungsvorgaben (Mifid II) sieht Majcen aber eine Chance für die Assetklasse. Denn als Risikodiversifikation seien sie die ideale Beimischung. Und auf eine "ausreichende Diversifikation der Kundenportfolios" sollen Anbieter laut der europäischen Finanzaufischt ESMA künftig besser achten. Berater und Portfolioverwalter dürften künftig also Futures-Fonds nicht mehr vernachlässigen. Mit Mifid II muss der Risikodiversifizierung also mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. "Damit müssen Berater die Kunden zumindest über die Möglichkeiten von Futures-Fonds informieren", sagt Majcen. Zudem verlangt auch die Novellierung des Wertpapieraufsichtsgesetzes eine nochmalige Steigerung der Dienstleistungsqualität in der Finanzberatung. Berater müssten noch stärker darauf achten, wie risikotolerant ihre Kunden sind, und entsprechende Absicherungen bzw. Strategien vorlegen.

Majcen geht sogar so weit zu sagen, dass jene Berater, die ihren Kunden die Möglichkeiten von Futures-Fonds vorenthalten, künftig jene seien, die ein Problem bekommen könnten. "Berücksichtigt man Managed Futures nicht, läuft man Gefahr, vonseiten der Kunden wegen 'Unterlassung' oder 'mangelnder Aufklärung' geklagt zu werden. Denn das Regelwerk Mifid II verschärft auch die Haftung der Anlageberater und Portfolioverwalter."

Volatilität als Chance

Bei der Auswahl eines Futures-Fonds sollte man nicht versuchen, dieses Investment selbst timen zu wollen. Den richtigen Zeitpunkt für einen Ein- oder Ausstieg gebe es hier nicht, erklärt Schimmel. Denn es gehe ja um die langfristige Absicherung. Zudem sollte darauf geachtet werden, dass vorliegende Performancewerte eines Futures-Fonds keine Ergebnisse aus Rückrechnungen sind, sondern dass es sich um reale Track-Record-Zahlen handelt.

Dass die Volatilität an den Börsen nach den Korrekturen wieder eine stärkere Rolle spielt, könnte laut Schimmel Futures-Fonds zugutekommen. Diese brauchten die Volatilität "wie die Butter das Brot". Denn nur wenn der Markt in Bewegung sei, könnten sich Trends herausentwickeln. (Bettina Pfluger, 18.2.1028)