Skurrile Uralt-Webseiten, die es immer noch gibt

"Internet Explorer is Evil", die Website der Sekte "Heaven's Gate": Alte Website-Friedhöfe sind aus heutiger Sicht zum Teil kurios

Web Design hat sich seit den ersten Tagen des Internets bekanntermaßen rasant weiterentwickelt. Aus diesem Grund wirken manche alte Internetseiten aus heutiger Sicht umso kurioser. Vor allem Websites, die sowieso schon zu dieser Zeit befremdliche Inhalte zeigten, erscheinen 2018 aufgrund der veralteten Designs noch skurriler als zu ihrem Schaffungsjahr. Viele Internetauftritte sind nämlich heute verkommen, weiterhin aber noch unverändert online. Eine Auswahl.

Internet Explorer is Evil

Beliebt war Microsofts Browser nie, wie auch dieses alte Internetrelikt zeigt: "Internet Explorer is Evil." Der Erfinder beschreibt auch die Begründung für die Existenz der Website im Detail – er war offenbar unglücklich mit der erzwungenen Implementierung des "buggy, aufgeblähten" Browsers. So sehr, dass er Teufelshörner auf Bill Gates' Kopf bastelte. Jahr: 1998.

Heaven's Gate

foto: screenshot

Heaven's Gate war eine Sekte, die einen UFO-Glauben vertrat. Als der Komet Hale-Bopp im Jahre 1997 erschien, brachte sich ein Großteil der Bewegung selbst um, mit dem Glauben, dadurch auf ein höheres "Level" zu steigen, ihre Reise in einem anderen Körper fortzusetzen und in den Himmel zu kommen. Die Website von damals bleibt bis heute bestehen und sieht vollkommen unverändert aus.

Wie Vice recherchierte, wird die Website immer noch von überlebenden Mitgliedern der Sekte aufrecht erhalten, nicht aber weiter aktualisiert. Sie erzählten dem Magazin dazu: "Wir machen das, um Informationen für jene zur Verfügung zu stellen, die sich dafür interessieren. Es ist, wie wenn man Samen in die Zukunft streuen würde, damit Leute sich über das nächste Level informieren und auf die Rückkehr vorbereiten können."





Online-Händler Arngren

foto: screenshot

Arngren ist ein norwegischer Händler für Tech-Produkte und Gadgets. Etwas in der Zeit stehen geblieben ist das unübersichtliche Design, welches die Vorzüge der Entwicklung moderner Marktplätze eindrucksvoll illustriert. Registriert ist die Website seit Ende 2002 – und seit ihrem Launch hat sie sich kaum verändert.



San Francisco Fog Cam

foto: screenshot

24 Jahre später ist die San Francisco Fog Cam immer noch online. Die selbsternannte älteste Webcam, die immer noch in Verwendung ist, wurde ursprünglich 1994 von Studenten des Department of Instructional Technologies an der San Francisco State University ins Leben gerufen. Sie ist so gut wie Live – alle 20 Sekunden kann man ein neues Bild sehen.

IFINDIT.COM

foto: screenshot

ifindit.com – nach eigener Angabe "der größte Such-Guide im Netz". Am besten betrachtet wird die 1997-registrierte Website laut eigener Angabe in einer 800x600-Auflösung. Spannend: Die Website ist heute noch, wie mit einem blinkenden GIF erklärt wird, "under construction" und "coming soon".

"Heaven"

"Heaven" soll wohl die Vorzüge eines Besuchs im religiösen Himmel zeigen. An dieser Stelle sei gewarnt: Die Website stellt sehr viele Flackerlichter dar. Bei einem Besuch und einem Klick gibt es eine (nicht steuerbare) Führung durch eine skurrile Interpretation des Ortes, vollgestopft mit blinkenden GIFs. Jahr: Die Website wurde 2009 registriert. (red, 17.2.2018)