Türkei errichtet weiteren Militärposten in Syrien

Insgesamt acht Posten in nordsyrischer Provinz Idlib geplant

Istanbul/Idlib – Die Türkei hat einen weiteren militärischen Beobachtungsposten in der umkämpften nordsyrischen Provinz Idlib errichtet. Es sei der sechste von insgesamt acht geplanten Posten in einer mit Russland und dem Iran verabredeten Deeskalationszone im von Rebellen kontrollierten Idlib, teilten die türkischen Streitkräfte am Donnerstag mit.

Anfang Februar war beim Aufbau eines solchen Postens ein Soldat durch Raketen-und Mörserbeschuss getötet worden, mehrere weitere wurden verletzt. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu hatte zuvor von zwölf türkischen Beobachtungsposten berichtet, die in Idlib geplant seien. (APA, 15.2.2018)