Ansturm auf Volksbegehren führte zu Serverproblemen

Rund zwei Stunden hielten die EDV-Probleme an. SPÖ-Chef Christian Kern unterstützt das Nichtraucherschutzvolksbegehren

Wien – Wollte man Donnerstag in der Mittagspause das "Don't Smoke"-Volksbegehren von Ärztekammer und Krebshilfe oder das "Frauenvolksbegehren" unterschreiben, wurde man vertröstet. "Wir wurden weggeschickt und gebeten, später wiederzukommen", erzählt Claudia P., die mit einem Arbeitskollegen unterwegs war, dem STANDARD.

Der Grund: "Serverprobleme des Innenministeriums", so die Auskunft aus dem Berzirksamt Wien-Floridsdorf. Und nein, die Unterschrift auf Papier sei nicht vorgesehen für solche Fälle. Die Unterstützer müssen zu einem anderen Zeitpunkt wiederkommen. Rund zwei Stunden dürfte das Problem angehalten haben, heißt es aus den Bezirksämtern, aufgetreten sei es in ganz Österreich. Mittlerweile läuft aber alles wieder.

Überlastung des Wählerregisters

"Es trifft zu, dass es heute am Vormittag – bedingt durch die Öffentlichkeitswirksamkeit des Volksbegehrens "Don’t smoke" und der parallel laufenden Möglichkeit der Unterstützung zweier weiterer Volksbegehren – vorübergehend zu einer Überlastung der Datenanwendung "Zentrales Wählerregister" und damit verbunden zu Problemen bei der Möglichkeit, ein Volksbegehren in einer Gemeinde zu unterstützen gekommen ist", heißt es auf STANDARD-Anfrage aus dem Innenministerium. "Durch Anhebung der EDV-Kapazitäten war es möglich, dem Problem kurz nach 12.00 Uhr wirksam zu begegnen."

Das Volksbegehren "Don't Smoke" geht in die heiße Phase. Nun müssen 8401 Unterstützungserklärungen gesammelt werden, um das Volksbegehren der Ärztekammer Wien gemeinsam mit der Krebshilfe starten zu können.





Ärztekammer: Schon viele Unterschriften

Der große Ansturm auf die beiden Volksbegehren dürfe zu dem EDV-Absturz geführt haben. "Wir haben schon viele Unterschriften", sagte Kammerpräsident Thomas Szekeres Donnerstag kurz nach Mittag. "Wir haben Anfragen, wonach die Abgabe der Unterstützungserklärung bei manchen Gemeinde- oder Bezirksämtern sowie über per Handy-Signatur nicht funktionierte", betonte eine Sprecherin der Standesvertretung gegenüber der APA. "Wir erhielten die Auskunft, dass das dem großen Ansturm geschuldet ist", sagte die Sprecherin. Der Computer-Server hätte die Anfragen nicht bewältigt.

Szekeres betonte, dass man in den kommenden Wochen möglichst viele Unterstützungserklärungen sammeln wolle. "Die zählen ja dann auch für das Volksbegehren", sagte der Ärztekammerpräsident.

SPÖ-Chef Christian Kern und die ehemalige SPÖ-Gesundheitsministerin und Ärztin Pamela Rendi-Wagner haben bereits ihre Unterstützungserklärung für das Nichtraucherschutz-Volksbegehren "Don't Smoke" abgegeben. Beide hoffen auf größtmögliche Zustimmung für die Initiative durch die Bevölkerung, betonten sie am Donnerstag vor dem Bezirksamt in der Wiener Innenstadt.

Kern und Rendi-Wagner unterstützen "Don't smoke"

Kern und Pamela Rendi-Wagner hatten sich gegen 13.30 Uhr im Alten Rathaus in der Wipplingerstraße eingefunden und präsentierten schließlich die Bestätigungen für ihre Unterstützungserklärung. Alle Österreicher können diese in Magistratischen Bezirksämtern und Gemeindeämtern unabhängig von ihrem Wohnsitz abgeben, ebenso via Handy-Signatur bzw. Bürgerkarte.

"Ich halte diese Initiative für ein gutes Protestsignal. Was die Bundesregierung da tut, ist gegen die Verantwortung und gegen die Vernunft. Es ist wichtig, dass möglichst viele Menschen jetzt ein Zeichen setzen", sagte Kern. Die Unterstützer des Volksbegehrens, das zum Ziel hat, die Regierung von ihrem Plan abzubringen, das vorgesehene generelle Gastro-Rauchverbot wieder zu kippen, könne die FPÖ aber auch daran erinnern, dass sie immer mehr direkte Demokratie gefordert habe.

Pamela Rendi-Wagner, nunmehrige SPÖ-Gesundheitssprecherin, verwies auf die Einstellung der weiten Mehrheit der Österreicher zum Nichtraucherschutz: "Wir wissen aus Umfragen, dass 70 Prozent der Menschen das Rauchverbot in der Gastronomie für gut erachten. Fast eine halbe Million Österreicher haben die Online-Petition unterstützt. Das lässt mich sehr optimistisch in die Zukunft blicken", sagte sie. "Ich denke, dass die schwarz-blaue Regierung nicht so einfach über die Menschen drüberfahren kann." Als Ärztin und ehemalige Gesundheitsministerin könne sie nur ganz klar hinter dem Volksbegehren "Don't Smoke' stehen. (APA, ook, 15.2.2018)