Historischer Kalender – 17. Februar

1448 – Kaiser Friedrich III. besiegelt in Wien das Reichskonkordat ("Wiener Konkordat") mit den Gesandten von Papst Nikolaus V., das die Beziehungen zwischen Reich und Kurie regelt. Es bleibt bis zu Reichsauflösung durch Kaiser Franz II. im Jahr 1806 in Kraft.

1568 – Kaiser Maximilian II. und der türkische Sultan Selim II. schließen den Frieden von Adrianopel, der einen eineinhalbjährigen Krieg beendet.

1673 – Während einer Aufführung seines "Eingebildeten Kranken" (Le malade imaginaire) bricht der französische Komödiendichter und Schauspieler Moliere (Jean-Baptiste Poquelin) in Paris in der Hauptrolle auf der Bühne zusammen und stirbt kurz darauf.

1753 – Schweden führt den Gregorianischen Kalender ein. Auf den 17. Februar folgt der 1. März.

1813 – König Friedrich Wilhelm III. von Preußen erklärt Frankreich den Krieg.

1848 – Der König von Sardinien-Piemont, Karl Albert I., gewährt den Waldensern religiöse Freiheit und bürgerliche Gleichstellung mit der katholischen Bevölkerungsmehrheit.

1863 – Das sogenannte Fünfer-Komitee, das spätere Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK), tritt in Genf erstmals zusammen.

1913 – In New York wird die "Armory Show" (International Exhibition of Modern Art), eröffnet, die erste Ausstellung moderner Kunst in den Vereinigten Staaten.

1933 – In den USA erscheint die Erstausgabe des Nachrichtenmagazins "Newsweek".

1933 – Der US-Senat beschließt den "Blaine Act", mit dem die Alkoholprohibition in den USA beendet wird. Drei Tage später wird auch der 21. Zusatzartikel zur Verfassung beschlossen, der den 18. Zusatzartikel außer Kraft setzt, mit dem die Prohibition 1920 eingeführt wurde.

1938 – Entsprechend dem Berchtesgadener Abkommen dürfen sich Nationalsozialisten in Österreich legal innerhalb der Vaterländischen Front, der Massenorganisation des Ständestaates, betätigen.

1938 – Otto Habsburg, der älteste Sohn des im Exil verstorbenen letzten Kaisers Karl I., richtet an Bundeskanzler Kurt Schuschnigg die Forderung, ihm angesichts der nazideutschen Gefahr die Regierungsgewalt zu übertragen.

1938 – Deutschland nimmt diplomatische Beziehungen zu Japans Marionettenregime in Mandschukuo unter der nominellen Herrschaft des letzten chinesischen Kaisers Pu Yi auf.

1948 – Im Jemen werden König Yahia, der als zaiditischer Imam auch religiöses Oberhaupt ist, und zwei seiner 17 Söhne bei einem Umsturzversuch ermordet. Der Aufstand wird vom ältesten Sohn des Monarchen, Ahmed, blutig niedergeschlagen. In Sanaa werden hunderte Menschen öffentlich enthauptet.

1958 – Die heilige Clara von Assisi, als Ordensgründerin der Klarissen von Franz von Assisi beeinflusst, wird von Papst Pius XII. zur Schutzpatronin des Fernsehens proklamiert.

1968 – Der Sozialistische Deutsche Studentenbund (SDS) organisiert den zweitägigen Internationalen Vietnam-Kongress, der mit der bis dahin größten europäischen Protestversammlung gegen den von den USA geführten Vietnamkrieg endet.

1978 – Das spanische Baskenland erhält drei Jahre nach dem Ende der Franco-Diktatur eine begrenzte Autonomie. Ramon Rubial wird erster Chef der Regionalregierung.

1983 – Abschluss der Revision der Volkszählung 1981: Wien erhält 15.700 zunächst Niederösterreich zugezählte Bürger zurück.

1993 – Umweltstadtrat Michael Häupl übernimmt von Hans Mayr den Landesvorsitz der Wiener SPÖ.

1993 – Am Burgtheater findet die Uraufführung von Peter Turrinis "Alpenglühen" unter der Regie von Claus Peymann statt.

2003 – Die Londoner Innenstadt wird mautpflichtig. Die sogenannte "Stauabgabe" soll einem Verkehrsinfarkt in der Stadt vorbeugen.

2003 – Ein Brand in einer Diskothek in Chicago kostet 21 Menschen das Leben.

2008 – Die mehrheitlich von Albanern bewohnte südserbische Provinz Kosovo erklärt ihre Unabhängigkeit. Belgrad weist den einseitigen Schritt unter Berufung auf die Resolution 1244 des Weltsicherheitsrates als illegal und nichtig zurück.

Geburtstage:

Arcangelo Corelli, ital. Komponist (1653-1713)

Jaroslav Vrchlicky (eigtl. Emil Frida), tschech. Dichter (1853-1912)

Paul Häberlin, schwz. Philosoph (1878-1960)

Otto Stern, US-Physiker dt. Herk. (1888-1969)

Rene Leibowitz, frz. Komponist (1913-1972)

Buddy De Franco (eigtl. Boniface Leonardo), US-Jazzmusiker (1923-2014)

Alden Winship Clausen, US-Bankmanager (1923-2013)

Michael Jordan, US-Basketballlegende (1963- )

Natascha Kampusch, öst. Entführungsopfer (1988- )

Todestage:

Jean-Baptiste Moliere (eigtl. Poquelin), frz. Dichter (1622-1673)

Louis Prinz Rohan, frz. Kardinal (1734-1803)

Ignaz Freiherr von Plener, öst. Politiker (1810-1908)

Yahia Mohammed Hamid ed-Din, jemenit. König (1869-1948)

Ernst Jünger, dt. Schriftsteller (1895-1998)

Wilhelm Loth, dt. Bildhauer (1920-1993)



(APA, 17.2.2018)