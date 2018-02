Tsipras: Athen um Stabilität in der Ägäis bemüht

Türken rammten griechisches Schiff – Nachbarstaaten streiten sich seit Jahrzehnten um Hoheitsrechte

Athen – Im Konflikt um Hoheitsrechte in der Ägäis will sich Griechenland weiterhin für Stabilität einsetzen. Dies sei nicht nur für Griechenland wichtig, sondern auch für die EU, deren Grenzen entlang der Ostägäis verliefen, sagte der griechische Regierungschef Alexis Tsipras am Donnerstag.

Hintergrund ist ein schwerwiegender Zwischenfall in der Ostägäis, als ein türkisches Schiff der Küstenwache ein Patrouillenboot der griechischen Küstenwache in der Nacht zum Dienstag gerammt hatte. "Einige sollen es sich merken: Freches und provokatives Verhalten ist nicht nur eine verantwortungslose Haltung, es ist ein Anzeichen der Feigheit, der Kraftmeierei würde ich sagen", sagte Tsipras im griechischen Fernsehen.

Hoheitsrechte

Zwei Tage nach dem Ramm-Zwischenfall herrschte in der Region bei den Felseninseln Imia (türkisch: Kardak) Ruhe. Schiffe der beiden Küstenwachen blieben in sicherer Entfernung, hieß es aus Kreisen der griechischen Küstenwache.

Die Nachbarstaaten streiten sich seit Jahrzehnten auch um Hoheitsrechte in der Ägäis. 1996 hatte der Streit um die unbewohnten Felseninseln Imia/Kardak die beiden NATO-Staaten an den Rand eines Krieges gebracht. Ein bewaffneter Konflikt konnte im letzten Moment nach einer diplomatischen Intervention der USA abgewendet werden. (APA, 15.2.2018)