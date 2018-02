Häupl tritt am 24. Mai als Wiener Bürgermeister ab

Am 14. Mai werden in den SPÖ-Gremien alle personellen Fragen geklärt

Wien – Bis 14. Mai sollen alle Personalia, die die Wiener Stadtregierung betreffen, in den zuständigen SPÖ-Gremien beschlossen werden, verkündeten Bürgermeister Michael Häupl und sein Nachfolger Michael Ludwig am Donnerstag bei einem Pressetermin. Am 24. Mai folgt dann die Gemeinderatssitzung, bei der Häupl an Ludwig übergeben wird.



In Bezug auf die Parteizentrale in der Löwelstraße können Entscheidungen jedoch stufenweise auch früher getroffen werden, hieß es seitens der SPÖ. Am kommenden Montag werden diese wohl besprochen.

Zukunftsmotto: "Brückenbauen"

Von 15. bis 16. März wird es eine Zukunftsklausur unter dem Motto "Brückenbauen in die neue Zeit" geben. Dort soll der erweiterte Vorstand, der aus rund 60 Genossen besteht, eine inhaltliche und strategische Diskussion führen.

An Personalspekulationen will sich Häupl nicht beteiligen: "Ich dementiere jetzt schon alles", sagte er bei einem Pressetermin am Donnerstag.

Häupl hatte vorab jedoch bereits darauf hingewiesen, dass eine 50:50-Quote eingehalten werden müsse. Ludwig schließt sich dem inhaltlich an: "Es ist mir ganz wichtig, dass Frauen in allen Entscheidungsgremien vertreten sind."

Auf eine 50-prozentige Frauenquote in der Stadtregierung wolle er sich trotzdem nicht festnageln lassen. Es gehe um ein Gesamtbild bei allen Funktionen, sagte Ludwig: "Alle Gruppen der SPÖ sollen vertreten sein." (Oona Kroisleitner, 15.2.2018)