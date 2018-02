Galaxy S8: Samsung stoppt Android-8-Update

Offenbar Probleme mit aktueller Version – Neue Aktualisierung soll folgen

Rund sechs Monate nach der Freigabe von Android 8.0 hat Samsung vor kurzem damit begonnen, die aktuellste Softwaregeneration von Googles Betriebssystem an sein aktuelles Smartphone-Flaggschiff auszuliefern. Zumindest kurzfristig – nun zieht man nämlich die Notbremse.

Entfernung

Samsung hat das Update auf Android 8 "Oreo" für das Galaxy S8 / S8+ gestoppt, berichtet SamMobile. Die entsprechenden Dateien wurden von Samsungs Download-Servern zurückgezogen. Auf Nachfrage will sich das Unternehmen nicht zu den Gründen äußern, es ist aber wohl davon auszugehen, dass bei der Aktualisierung Probleme aufgetreten sind, die man in der Beta-Phase zuvor nicht aufgespürt hatte.

Abwarten

In Berufung auf eine interne Quelle bei Samsung heißt es zudem, dass man derzeit an einer fehlerbereinigten Version arbeite, die "bald" veröffentlicht werden soll. Einen genauen Zeitrahmen gibt man dabei aber nicht bekannt. Aber auch sonst werden sich S8-Nutzer wohl noch etwas gedulden müssen, Samsung ist bekannt dafür große Updates nur sehr langsam an sämtliche User weltweit auszuliefern, zum Teil bremsen hier auch die Mobilfunkanbieter. (red, 15.2.2018)