Elon Musks vergessene Karriere in der Games-Branche

Der Tech-Milliardär entwickelte mit 12 Jahren ein Videospiel und verkaufte es für 500 Dollar

Tech-Milliardär Elon Musk ist vielerorts involviert – mit SpaceX will er den Mars besiedeln, mit Tesla die Mobilität der Zukunft schaffen und mit The Boring Company den Tunnelbau revolutionieren. Was viele nicht wissen: Musk hat seine Anfänge in der Computerspiele-Branche.

tim bone Musk entwickelte im Alter von zwölf Jahren dieses Spiel.

Mit zwölf Jahren Spiel entwickelt

Im Alter von zehn Jahren fing der Südafrikaner an, sich für PCs allgemein zu interessieren, zwei Jahre später veröffentlichte er dann sein erstes Game namens "Blastar". Der junge Musk dürfte von "Space Invader" inspiriert worden sein, da das Spiel sehr an den Klassiker erinnert.

scott manley Ein größeres Video zur vergessenen Videospiele-Karriere von Elon Musk.

Als Spiele-Entwickler gearbeitet

Der Zwölfjährige hatte schon damals ein Gespür aus Ideen Geld zu machen – er verkaufte "Blastar" für 500 Dollar an eine Zeitschrift. Später war Musk für Rocket Science Games tätig. Er arbeitete dort als Entwickler, der für die Grundsteuerung zuständig war.

Nur kurze Karriere in der Branche

Die Videospiel-Karriere dauerte allerdings nicht allzu lange. Nach nur einem Jahr verließ Musk das Unternehmen, um mit seinem Bruder Zip2 zu gründen. Das Medienunternehmen entwickelte sich für die zwei Brüder zum Glücksfall und verschaffte ihnen beim Verkauf im Jahr 1999 307 Millionen Dollar. (red, 15.02.2018)