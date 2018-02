12 Uhr: Neos-Tirol-Spitzenkandidat Dominik Oberhofer in der Livediskussion

Die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der Tiroler Landtagswahl stellen sich der Livediskussion mit den Usern. Heute um 12 Uhr steht Ihnen Neos-Listenführer Dominik Oberhofer zur Verfügung

Innsbruck – Am 25. Februar 2018 wählt Tirol einen neuen Landtag. Dabei wollen die Neos erstmals den Einzug schaffen. Spitzenkandidat ist der Stubaier Hotelier Dominik Oberhofer. Sie können jetzt Ihre Fragen im Forum unter diesem Artikel posten.

Im Interview mit dem STANDARD hat Oberhofer vor allem mit seinen Positionen zu Transit und Tourismus für Aufsehen gesorgt. Als einziger Kandidat in Tirol geht er nämlich nicht davon aus, dass der Verkehr abnehmen wird. Im Gegenteil: Oberhofer will sich mit der Öffnung einer dritten Autobahnspur und einer leichten Erhöhung des Tempolimits für eine Zunahme rüsten, bevor 2026 der Verkehr dank Brennerbasistunnel auf die Schiene verlagert werden soll.

Mit der Idee eines zusammenhängenden Gletscherskigebietes vom Stubai bis ins Kaunertal rief er Umweltschützer auf den Plan. Als Touristiker will Oberhofer kein Steuergeld mehr in Lifte investiert wissen und plädiert dafür, vielversprechende Regionen intensiv touristisch zu nutzen. Für weniger aussichtsreiche will er wiederum auf andere Branchen setzen. (ars, 15.2.2018)