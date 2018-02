Shitstorm für Miller nach Kommentar über Veith-Hochzeit

US-Amerikaner entschuldigte sich für unpassende Aussage über österreichische Skirennläuferin

Pyeongchang – Bode Miller hat für einen unpassenden Kommentar über die Heirat von Anna Veith einen Shitstorm im Internet geerntet. Der Ex-Rennläufer aus den USA hatte am Donnerstag während des Damen-Riesentorlaufs bei Olympia als NBC-Analyst gemeint, dass auch die Hochzeit der Salzburgerin ein Mitgrund für ihren Rückfall gewesen sei und die Schuld bei ihrem Ehemann liege. Miller entschuldigte sich später dafür.

Veith ist dreifache Weltmeisterin und hatte vor vier Jahren als Anna Fenninger in Sotschi Gold im Super-G gewonnen. Durch ihre schwere Knieverletzung im Oktober 2015 sowie zwei Knie-Operationen hat die Salzburgerin fast zwei komplette Saisonen verpasst. In dieser Pause hat die Österreicherin auch Ex-Snowboarder Manuel Veith geheiratet.

Vergangenen Dezember ist der zweifachen Weltcup-Gesamtsiegerin bereits wieder der Comebacksieg im Weltcup gelungen. Der selbst verheiratete Miller schwächte später ab und erklärte, er wisse aus erster Hand, wie viel Unterstützung ein Ehepartner einem Skirennfahrer geben könne.

Anna Veith reagierte noch am Donnerstag versöhnlich auf Bode Millers Entgleisung. "Ich finde, man muss nicht alles kommentieren, was so gesagt wird", meinte die Salzburgerin. "Aber immerhin hat er es ja geschafft, sich gleich noch on air zu entschuldigen. Für mich ist das abgehakt." (APA; 15.2.2018)