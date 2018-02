ÖBB-Rochade: Rechtsexpertin sieht schlechten Stil

Aber auch Ederer hätte von sich aus zurücktreten können, so wie das andere Aufsichtsratsmitglieder getan haben, fügt Kalss hinzu. "Das hätte auf beiden Seiten besser laufen können. Aktienrechtlich war das in Ordnung, aber der Stil war verbesserungswürdig."(Eric Frey, 15.2.2018)

Susanne Kalss, Professorin für Unternehmensrecht an der WU Wien, sieht Fehler auf beiden Seiten. Es sei auch bei einem privaten Eigentümerwechsel üblich, dass Aufsichtsräte ausgetauscht werden und der neue Eigentümer Vertrauenspersonen einsetzt. In einem Staatsunternehmen sei dies bei einem Regierungswechsel ebenfalls zu erwarten.

