WJC: Antisemitismus im Internet stark gestiegen

Millionen Kommentare in rund 20 Sprachen analysiert

New York – Antisemitismus im Internet hat laut einer Studie des Jüdischen Weltkongresses (WJC) stark zugenommen. Kommentare mit anti-jüdischen Symbolen hätten über drei untersuchte Wochen im Jänner um rund 30 Prozent zugenommen im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jänner 2016, teilte der WJC am Mittwoch in New York mit.

Die Zahl der Holocaust-Leugnungen in Online-Diskussionen habe sich in diesem Zeitraum verdoppelt. Je nach Online-Plattform sah das Ergebnis der Studie anders aus: Während die Zahl der antisemitischen Kommentare beim Kurznachrichtendienst Twitter und auf Blogs sowie Webseiten stark zunahm, hätte sie bei Facebook, Instagram und YouTube im Vergleich zu 2016 abgenommen, heißt es in der Studie. Durchschnittlich fanden die Beobachter über alle Plattformen verteilt 550 Veröffentlichungen pro Tag mit Neonazi- oder antisemitischen Symbolen, dazu kamen 108 Veröffentlichungen, die den Holocaust leugneten.

Abnahme in Deutschland

Während die antisemitischen Veröffentlichungen beispielsweise aus Polen, der Schweiz und Serbien zunahmen, ergab die Studie eine "bedeutende Abnahme" der Verwendung von Neonazi-Symbolen in Online-Kommentaren aus Deutschland.

Für die Studie analysierte ein vom WJC beauftragtes Monitoring-Unternehmen in Israel Millionen von Kommentaren in rund 20 Sprachen auf anti-jüdische Symbole und Holocaust-Leugnung hin. Der WJC mit Sitz in New York hat es sich zu Aufgabe gemacht, die nicht in Israel lebenden Juden zu vertreten. (APA, 14.2.2018)