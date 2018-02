TV- und Radiotipps für Donnerstag, 15. Februar

"The Handmaid's Tale" aus 1999, Flucht in Ketten, Am Schauplatz: Maschine Huhn, Talk im Hangar-7: Alpen in Gefahr – Skifahren vor dem Aus?

17.00 MAGAZIN

Stadtplanung – wohin steuert Linz? Christa Lepschi (Präsidentin der Zen tralvereinigung der ArchitektInnen OÖ) und Stefan Giegler (Vorsitzender SP-Gemeinderatsfraktion Linz) sind bei Martin Wassermair zu Gast. Bis 18.30, www.dorftv.at

19.40 REPORTAGE

Re: Weniger ist mehr Mimi hat ausgemistet, sich von vielem getrennt. Sie besitzt nur noch das Nötigste. Damit will sie ein Zeichen setzen gegen Klimawandel, Ressourcenknappheit und Umweltzerstörung. Immer mehr Menschen leben heute anders und sind glücklich damit. In Gemeinderäten, Initiativen, Unternehmen oder ganz allein zeigen sie, dass es sinnvoll ist, anders zu konsumieren und zu produzieren. Bis 20.15, Arte

20.15 SERIE

Occupied – Die Besatzung II (1–4/8) Nach 17 Monaten russischer Besatzung hat die neue norwegische Regierung Frieden mit Russland geschlossen. Doch die Situation droht zu eskalieren. Skandinavische Kriegsdrama serie, Norwegens Nummer eins unter den Krimischreibern, Jo Nesbø, war mit an Bord. Bis 23.15, Arte

21.00 MITGEHANGEN

Flucht in Ketten (The Defiant Ones, USA 1958, Stanley Kramer) Den beiden Zuchthäuslern Tony Curtis und Sidney Poitier gelingt die Flucht. Sie hassen einander, sind jedoch untrennbar aneinander gefesselt und müssen deshalb in den Augen von Weltverbesserer Kramer lernen, sich über Rassenvorurteile hinweg zu vertragen. Bis 22.35, 3sat

movieclips trailer vault

21.05 DISKUSSION

Runde der ChefredakteurInnen mit In grid Thurnher und Peter Pelinka diskutieren über aktuelle politische Themen: Martina Salomon (Kurier), Rainer Nowak (Die Presse) und Christian Nusser (Heute). Bis 21.55, ORF 3

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Maschine Huhn Obwohl Österreich die strengsten gesetzlichen Regelungen in der Hühnerhaltung europaweit hat, kann von einer artgerechten Haltung der Tiere kaum die Rede sein. Klaus Dutzler hat recherchiert. Bis 22.00, ORF 2

21.55 MAGAZIN

Im Brennpunkt: Kosovo – Land ohne Zukunft? Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) löste nach Aussagen in einem Interview eine Debatte um den Kosovo aus. Die Dokumentation zeigt ein Land, dessen Menschen auf Europa hoffen, immer noch, dem aber die Dämonen der neuen Religionskriege und die wirtschaftliche Not immer härter zusetzen. Bis 22.20, ORF 3

22.15 MAGAZIN

Neo Magazin Royale Gast bei Jan Böhmermann ist die Schauspielerin und Kabarettistin Maren Kroymann. Bis 23.00, ZDF neo

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Alpen in Gefahr – Skifahren vor dem Aus? Gäste bei Michael Fleischhacker: Peter Zellmann (Tourismusforscher), Rosi Schipflinger (Kitzbüheler Promiwirtin) und Arno Staudacher (Direktor Skigymnasium Stams). Bis 23.25, Servus TV

22.20 DISKUSSION

Inside Brüssel Regierungsprobleme in Deutschland, Brexit-Finanzierung und Sommerzeit bespricht Peter Fitz im Europäischen Parlament in Brüssel mit dem EU-Abgeordneten Lukas Mandl (ÖVP) sowie mit Ingrid Steiner-Gashi (Kurier), Florence Autret (La Tribune, Frankreich) und Giovanni del Re (Avvenire, Italien). Bis 23.05, ORF 3

22.25 TALK

Maybrit Illner: Machtspiele am Abgrund – ist Schwarz-Rot noch zu retten? Gäste: Paul Ziemiak (CDU), Olaf Scholz (SPD), Claudia Kade (Journalistin), Wolfgang Gründinger (Stiftung Generationengerechtigkeit), Hajo Schumacher (Autor). Bis 23.20, ZDF

22.30 MAGAZIN

Eco Themen: 1) Abzocke mit Bitcoins: Tausenden Anlegern droht Totalverlust. 2) Verblasster Glanz: Skigebiet Semmering vor Problemen. 3) Stamm tischthema Rauchverbot: Wer profitiert, wer verliert. Bis 23.05, ORF 2

22.35 UNTERWERFUNG

Die Geschichte der Dienerin (The Handmaid’s Tale, D/USA 1989, Volker Schlöndorff) Knapp 30 Jahre vor der TV-Serie mit Elisabeth Moss in der Rolle der Magd im dystopischen Entwurf eines faschistisch-terroristischen Regimes, das alles, auch die Reproduktion, kontrolliert, inszenierte der deutsche Regisseur Volker Schlöndorff die verstörende Geschichte: Natasha Richardson, Faye Dunaway und Robert Duvall in einer beklemmend-düsteren Zukunftsvision, die von religiösen Fundamentalisten beherrscht wird. Technisch routiniert inszeniert, effektvoll dramatisiert. Bis 0.20, 3sat

foto: zdf

23.05 TALK

Stöckl Gäste: Matthias Walkner (Rallye-Dakar-Sieger), Tarek Leitner (ORF-Moderator), Peter Coeln (Fotograf und Galeriebesitzer) und Renate Holm (Opernsängerin). Bis 0.05, ORF 2