Welche seltsamen Ängste haben Sie?

Vom Zaun aufgespießt zu werden oder bei einem Sturz beim Eislaufen die Finger abgetrennt zu bekommen – welche dunklen Hirngespinste haben Sie?

Manchmal hat man die absurdesten Vorstellungen: Man steht im Bus und hält sich an einer Stange fest. Doch was ist, wenn der Bus plötzlich abrupt abbremst und man mit dem Gesicht gegen die Stange knallen und sich alle Zähne ausschlagen würde? Diese irrationale Befürchtung ist nicht die einzige, die man in gewissen Situationen hat. Beim Eislaufen zum Beispiel kann man schon mal Angst davor haben, zu stürzen – und dass einem dann jemand anderer über die Finger fährt und sie abtrennt.

Diese und andere seltsamen Ängste hat die Zeichnerin Fran Krause auf ihrem Instagram-Account "Deep Dark Fears" festgehalten:

Angst vorm Zaun, Angst vorm Spiegelbild

Solche Befürchtungen, Ängste oder Hirngespinste können ganz unterschiedlich ausschauen: Was wäre, wenn sich vom Dach ein Eiszapfen löst und sich in den Kopf bohrt? Oder man geht einen Zaun entlang, stolpert und landet mit dem Körper auf einen spitzen Zaunpfahl?

Aber nicht immer sind diese blutig: Eine absurde Befürchtung kann sein, dass das eigene Spiegelbild plötzlich ganz etwas anderes macht als man selbst. Vielleicht hat man auch Angst davor, vor die U-Bahn gestoßen zu werden, und bewegt sich deswegen auf dem Bahnsteig mit Respektabstand von den Gleisen. Oder man überlegt sich, ob nicht jemand in der Nähe die eigenen Gedanken lesen könnte oder was passiert, wenn man in der ausziehbaren Couch gefangen wird?

Das Gute daran ist ja, dass man nicht der Einzige mit solchen seltsamen Ängsten ist. Und das Bessere: Dass diese Ängste Realität werden, ist wohl noch unwahrscheinlicher – oder?

Haben auch Sie solche Befürchtungen?

Welche absurden Hirngespinste gehen Ihnen manchmal durch den Kopf? Ist eine solche seltsame Angst schon mal Realität geworden? (rec, 19.7.2018)