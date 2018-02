Israels Linke sieht Netanjahus Ende nahen

Immer mehr Details der Korruptionsaffäre rund um den konservativen Premier kommen ans Licht. Der Regierungschef tut so, als ginge ihn das alles nichts an

Tel Aviv – Wieder einmal trat Premierminister Benjamin Netanjahu am Dienstagabend vor die Kamera und beteuerte in einer Fernsehansprache, wie er es schon seit Monaten immer wieder tut, seine Unschuld. Er habe seine lange politische Karriere stets dem "Wohle der Nation" gewidmet, werde im Amt bleiben und bei der kommenden Wahl wieder antreten. Er sei sicher, dass es zu keiner Anklageerhebung kommen werde.



Die Polizei hatte kurz zuvor – nach langem Hin und Her und nach Monaten der Ermittlungen – ihre Ergebnisse in der Korruptionsaffäre um Premier Netanjahu veröffentlicht. Den Ermittlern zufolge reichen die Beweise für eine Anklage wegen Bestechlichkeit, Betrug und Untreue in zwei Fällen.

Im "Fall 1000" sollen Netanjahu und seine Frau Sara von Hollywood-Produzent Arnon Milchan und dem australischen Unternehmer James Packer Geschenke im Wert von umgerechnet 230.000 Euro erhalten haben, dar unter Champagner und Zigarren – und zwar systematisch und auf Anfrage.

Was bislang nicht bekannt war und was die Polizei nun gestern erstmals veröffentlichte, sind die Gegenleistungen Netanjahus. Er soll versucht haben, das sogenannte Milchan-Gesetz zu erweitern, das unter anderem Steuervorteile für Israelis vorsieht, die längere Zeit im Ausland gelebt haben. Damit hätte der Hollywood-Produzent zusätzlich Millionen an Steu ergeldern gespart.

Besonders brisant: Ausgerechnet Netanjahus politischer Rivale Jair Lapid von der Zukunfts partei Jesch Attid, der heute in der Opposition sitzt, hat in diesem Fall als Zeuge ausgesagt. Er war damals Finanzminister und habe Druck zu spüren bekommen – sich aber trotzdem geweigert, die Gesetzeserweiterung zu verabschieden.

Hilfe bei US-Visum

Außerdem soll Netanjahu unter anderem geholfen haben, das US-Visum von Milchan zu verlängern und den Zusammenbruch des israelischen TV-Senders Aruz 10 zu verhindern, an dem Milchan Anteilseigner war.

Im "Fall 2000" geht es um eine Absprache zwischen dem Premier und Arnon Mozes, dem Herausgeber der großen Tageszeitung Jediot Achronot: Wenn das Blatt positiver über Netanjahu berichte, wollte er im Gegenzug das Gratis-Konkurrenzblatt Israel Hajom im Zaum halten.

Ist das nun der Anfang vom Ende für den Premierminister? Noch gibt es zwar keine Anklage, darüber muss erst der Generalstaatsanwalt Avichai Mendelblit entscheiden. Berichten zufolge könnte das noch Monate dauern.

Doch die linksliberale Tageszeitung Haaretz titelte schon jetzt in ihrer Onlineausgabe, Netanjahus Countdown sei angezählt, und auch aus der Opposition werden Rücktrittsforderungen laut. Jair Lapid teilte mit, in einer zivilisierten Gesellschaft müsse ein Premierminister, gegen den solche Vorwürfe erhoben werden, zurücktreten – auch wenn das Gesetz ihn dazu nicht verpflichtet.

"Korrupter Tyrann"

Der Chef der Arbeiterpartei, Avi Gabbay, sprach vom Ende der Ära Netanjahu. Und seine Parteikollegin Shelly Yacimovich nannte Netanjahu einen korrupten Tyrannen, der brutal und egoistisch sei und alles für sein Überleben tun würde. Seine Parteikollegen verteidigen den Premier hingegen nach wie vor und attackieren stattdessen den ehemaligen Finanzminister Lapid für seine Aussage bei der Polizei. Likud-Abgeordnete nannten Lapid einen Verräter. Die einzige Enthüllung am Dienstagabend sei gewesen, dass Lapid sein wahres Gesicht gezeigt habe, so Kulturministerin Miri Regev.

Der Premier macht unterdessen weiter wie bisher. Nach derzeitigem Stand wird er wie geplant am Donnerstag zur Münchner Sicherheitskonferenz reisen und nutzt ansonsten jede Gelegenheit, seine Unschuld zu beteuern und die Ar beit der Polizei zu kritisieren: Der Bericht der Polizei sei "einseitig", "extrem" und habe "Löcher wie ein Schweizer Käse". Man werde weiterregieren. Vonseiten seiner Partner hat bisher niemand vor, daran etwas zu ändern. (Lissy Kaufmann aus Tel Aviv, 14.2.2018)