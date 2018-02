Vorwürfe gegen Festspiele Erl, diese kontern mit Klage

In einem Blog ist von Lohndumping, Korruption und "modernem Sklaventum" die Rede. Die Festspiele leiten rechtliche Schritte gegen Blogger Markus Wilhelm ein

Erl – Die Tiroler Festspiele Erl sehen sich mit heftigen Vorwürfen konfrontiert. Auf der Homepage dietiwag.org des Bloggers Markus Wilhelm ist unter anderem von "modernem Sklaventum" sowie dem Verdacht auf Lohndumping und Korruption die Rede. Die Festspiele reagieren mit rechtlichen Schritten.

"Was so im Raum steht, im Bühnenraum und im Probenraum: Verdacht auf Lohndumping, auf Lohnwucher, Scheinselbstständigkeit, Abgabenhinterziehung, auf Verstoß gegen das Ausländerbeschäftigungsgesetz, Arbeitsverfassungsgesetz, Arbeitszeitgesetz, Arbeitsruhezeitgesetz, Urlaubsgesetz, auf Umgehung des Dienstvertrages, Aushebelung des Urheberrechtsgesetzes, Verdacht auf Korruption und Parteienfinanzierung", hieß es in dem Blogeintrag unter anderem. Genau dieser Absatz ruft nun die Festspiele auf den Plan.

"Wir werden wegen dieser Vorwürfe rechtliche Schritte gegen Herrn Wilhelm in die Wege leiten", sagte Festspiele-Sprecherin Angelika Ruge. Ansonsten werde man "zu Herrn Wilhelm nicht Stellung nehmen". Der Blogeintrag diskreditiere sich von selbst, basiere auf ausschließlich anonymen Kommentaren und Quellen und sei "nicht relevant". Jeder, der wolle, sei herzlich eingeladen, sich selbst ein Bild etwa vom Probengeschehen bei den Festspielen zu machen.

"Erlebnisberichte" und Gespräche

Von "handfesten Erfahrungen an Seele und Körper, demütigenden und entwürdigenden Erfahrungen von unglaublichen Schikanen, von Probenterror, von Niederbrüllen und Fertigmachen und mehr, viel mehr", die die "Musikerinnen und Musiker, Sängerinnen und Sänger" gemacht und erlebt hätten, ist auf dietiwag.org zu lesen. Der Blogger listet auch "Erlebnisberichte" auf, die ihm zugegangen seien beziehungsweise die er Gesprächen und ausführlichen Korrespondenzen mit Betroffenen verdanke.

Privatstiftung statt Land

Kulturlandesrätin Beate Palfrader (ÖVP) erklärte in einer Reaktion, sie kenne die Vorwürfe noch nicht, weil sie den Wilhelm-Blog grundsätzlich nicht lese. Das Land habe auch keinen Einblick in die Arbeitsverträge bei den Festspielen. Palfrader verwies darauf, dass das Land seit dem vergangenen Jahr nicht mehr Gesellschafter, sondern Stifter sei.

Im Vorjahr war die "Tiroler Festspiele Erl Gemeinnützige Privatstiftung" gegründet worden. Dabei handelt es sich um eine Private-Public-Partnerschaft zwischen der Republik , dem Land Tirol, der Strabag, dem Verein der Festspiele und der Haselsteiner-Privatstiftung. Die Stiftung des Industriellen Hans Peter Haselsteiner ist alleiniger Gesellschafter. Zuvor hatte das Land 51 und der Festspiele-Verein 49 Prozent gehalten. (APA, 14.2.2018)