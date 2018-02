Penz/Fischler holen Silber im Doppelsitzer

Olympia-Debütanten Steu/Koller auf Platz vier, Gold und Bronze an Deutschland

Pyeongchang – Österreichs Rodel-Elite hat bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang erneut zugeschlagen. Nach Einsitzer-Gold durch David Gleirscher holten am Mittwoch im Alpensia Sliding Centre Peter Penz/Georg Fischler Silber. Den beiden Tirolern fehlten nach zwei Läufen nur 0,088 Sekunden auf die Sieger Tobias Wendl/Tobias Arlt. Die Deutschen wiederholten damit ihren Olympiasieg von Sotschi 2014.

Für die deutschen Weltmeister Toni Eggert/Sascha Benecken blieb nur Rang drei (+0,290), unmittelbar gefolgt vom zweiten österreichischen Schlitten mit den U23-Weltmeistern Thomas Steu und Lorenz Koller. Den beiden stark aufgetretenen Olympia-Debütanten fehlten 0,297 Sekunden auf Rang drei. Es ist die 21. österreichische Rodel-Medaille in der Olympia-Geschichte, die achte in Silber. Zwei Medaillen hatten die rot-weiß-roten Rodler zuletzt vor acht Jahren in Vancouver mit Gold und Silber geholt.

Vierte Medaille

Vor dem in dieser Sportart am Donnerstag abschließenden Teambewerb hält die ÖOC-Equipe bei vier Medaillen. Davor hatte es neben Gold durch Gleirscher auch einen Sieg des Salzburger Ski-Superstar Marcel Hirscher in der Alpinen Kombination gegeben sowie früher am Mittwoch Bronze durch den Steirer Lukas Klapfer im Einzelbewerb der Nordischen Kombination von der Normalschanze. (APA, 14.2.2018)

Reaktionen (via ORF):

Peter Penz (AUT/Olympia-Zweiter): "Das war ein eindeutig perfekter Tag. Ein Traum ist in Erfüllung gegangen für uns zwei. Wir sind überwältigt. Wir sind heute super gestartet, oben runter richtig in den Rhythmus gekommen. Ich muss ganz ehrlich sein, ich bin nicht voll gefahren. Wenn wir im zweiten voll angegriffen hätten, dann wäre sogar mehr möglich gewesen."

Georg Fischler (AUT/Olympia-Zweiter): "Es waren auf jeden Fall teilweise harte Jahre für uns dabei, dieser Erfolg tut nun richtig, richtig gut. Nach unserem Sturz in Winterberg sind wir jedes Rennen gut gefahren. Da haben wir uns so ein Selbstvertrauen aufgebaut, das ist uns heute sicher zugutegekommen. Wir schauen schon kurz ins Ö-Haus, auf ein Glaserl zum Anstoßen. Aber das Ziel ist natürlich, morgen noch einmal voll angreifen und dann schauen, was dabei rauskommt."

Thomas Steu (AUT/4.): "Mit der Platzierung bin ich schon sehr zufrieden, aber es ist halt leider nur der Vierte. Wir wussten, dass wir Vierter werden können, wenn wir unsere Leistung in beiden Läufen bringen können. Es hätte schon ein anderer verhauen müssen, damit wir weiter nach vorne kommen, aber es passt so. Das haben sie sich verdient."

Lorenz Koller (AUT/4.): "Wir hätten auf einen Patzer hoffen müssen, die anderen drei fahren einfach in einer anderen Liga zur Zeit. Wir müssen jetzt einfach weiterarbeiten und schauen, dass wir da auch einmal hinkommen."

Markus Prock (ÖRV-Sportdirektor): "Ich bin sehr zufrieden, zweiter, vierter Platz, was will man mehr. Die zweite Medaille für den Österreichischen Rodel-Verband, ein Traum. Wir haben morgen noch Großes vor, eine Teammedaille, die ist in Reichweite, wenn alles passt. David Gleirscher, Penz/Fischler und Madeleine Egle werden deshalb früh schlafen gehen."

Rodeln, Doppelsitzer (Endstand nach zwei Läufen):

1. Tobias Wendl/Tobias Arlt (GER) 1:31,697 (45,820 Sekunden/45,877)

2. Georg Fischler/Peter Penz (AUT) 0,088 Sekunden zurück (45,891/45,894)

3. Toni Eggert/Sascha Benecken (GER) +0,290 (45,931/46,056)

4. Thomas Steu/Lorenz Koller (AUT) +0,587 (46,172/46,112)

5. Tristan Walker/Justin Snith (CAN) +0,672 (46,134/46,235)

6. Andris Sics/Juris Sics (LAT) +0,745 (46,336/46,106)

7. Ivan Nagler/Fabian Malleier (ITA) +0,866 (46,320/46,243)

8. Justin Krewson/Andrew Sherk (USA) +0,955 (46,310/46,342)

9. Park Jin-Yong/Cho Jung-Myung (KOR) +0,975 (46,396/46,276)

10. Matthew Mortensen/Jayson Terdiman (USA) +0,990 (46,244/46,443).

Österreichs Medaillengewinne im Rodeln:

GOLD (6):

1964 Innsbruck:

Josef Feistmantl/Manfred Stengl (Doppelsitzer)

1968 Grenoble:

Manfred Schmid (Einsitzer)

1992 Albertville:

Doris Neuner (Einsitzer)

2006 Turin:

Andreas Linger/Wolfgang Linger (Doppelsitzer)

2010 Vancouver:

Andreas Linger/Wolfgang Linger (Doppelsitzer)

2018:

Pyeongchang David Gleirscher (Einsitzer)

SILBER (8):

1964 Innsbruck:

Reinhold Senn/Helmut Thaler (Doppelsitzer)

1968 Grenoble:

Manfred Schmid/Ewald Walch (Doppelsitzer)

1992 Albertville:

'Markus Prock (Einsitzer)

1992 Albertville:

Angelika Neuner (Einsitzer)

1994 Lillehammer:

Markus Prock (Einsitzer)

2010 Vancouver:

Nina Reithmayer (Einsitzer)

2014 Sotschi:

Andreas Linger/Wolfgang Linger (Doppelsitzer)

2018 Pyeongchang:

Peter Penz/Georg Fischler (Doppelsitzer)

BRONZE (7):

1964 Innsbruck:

Helene Thurner (Einsitzer)

1976 Innsbruck:

Rudolf Schmid/Franz Schachner (Doppelsitzer)

1980 Lake Placid:

Georg Fluckinger/Karl Schrott (Doppelsitzer)

1992 Albertville:

Markus Schmidt (Einsitzer)

1994 Lillehammer:

Andrea Tagwerker (Einsitzer)

1998 Nagano:

Angelika Neuner (Einsitzer)

2002 Salt Lake City:

Markus Prock (Einsitzer)