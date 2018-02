Kevin Costner und Woody Harrelson jagen Bonnie & Clyde

Michael Fassbender will "Kung Fury 2" drehen, Rita Ora spielt in Pokemon-Film, Bette Midler und Sharon Stone spielen miteinander

Hollywood – Kevin Costner (63) und Woody Harrelson (56) gehen als Texas Rangers in "The Highwaymen" auf Gangster-Jagd. In dem lange geplanten Film sollen sie die Gesetzeshüter Frank Hamer und Maney Gault spielen, die 1934 das berüchtigte Verbrecherpaar Bonnie & Clyde zur Strecke brachten. Auch Kathy Bates, John Carroll Lynch und William Sadler sollen mitspielen.

John Lee Hancock ("Blind Side – Die große Chance", "The Founder") hat im US-Staat Louisiana mit den Dreharbeiten begonnen. Hamer und Gault waren bereits im Ruhestand, als sie für die Verfolgung der Bankräuber Bonnie Parker und Clyde Barrow verpflichtet wurden. Faye Dunaway und Warren Beatty übernahmen 1967 in "Bonnie und Clyde" die Hauptrollen. "The Highwaymen" wird aus der Sicht der Verfolger erzählt.

Action-Komödie

Der deutsch-irische Star Michael Fassbender (40, "Steve Jobs", "Alien: Covenant") lässt sich auf ein ungewöhnliches Projekt ein. Wie "Variety" berichtet, soll er eine Hauptrolle in der Action-Komödie "Kung Fury 2" des schwedischen Regisseurs David Sandberg übernehmen. Sandberg und der amerikanische Schauspieler David Hasselhoff ("Knight Rider", "Baywatch") spielen ebenfalls mit.

Hasselhoff war bereits 2015 in dem kultigen Kurzfilm "Kung Fury" zu sehen, einer Hommage an trashige Gangster-Filme im Stil der 1980er Jahre. Die geplante Spielfilmversion um den Polizisten Kung Fury wird in Miami im Jahr 1985 angesiedelt. Ab dem Sommer soll gedreht werden.

Von Sadomaso zu "Detective Pikachu"

Eine weitere Filmrolle für die britische Sängerin Rita Ora: Nach der Sadomaso-Trilogie "Fifty Shades of Grey" setzt Ora (27) nun auf Cartoon-Figuren.Sie soll in dem Pokemon-Film "Detective Pikachu", basierend auf dem japanischen Videospiel, mitspielen.

Reynolds verleiht in der Live-Action-Verfilmung dem gelben Titelhelden seine Stimme, Suki Waterhouse, Ken Watanabe, Justice Smith und Kathryn Newton spielen ebenfalls mit. Über Oras Rolle wurde zunächst nicht mehr bekannt. Die Dreharbeiten unter der Regie von Rob Letterman sind bereits angelaufen.

Buddy-Komödie "The Tale of the Allergist's Wife"



Bette Midler (72) und Sharon Stone (59) wollen in der Kinoversion des Theaterstücks "The Tale of the Allergist's Wife" alte Freundinnen spielen. Andy Fickman ("Daddy ohne Plan", "Der Kaufhaus Cop 2") soll die Regie übernehmen.

Vorlage ist das 2001 für einen Tony Award nominierte Theaterstück des US-Autoren Charles Busch. Es dreht sich um eine New Yorker Arzt-Ehefrau (Midler) in einer Midlife-Krise, deren Leben durch eine mysteriöse Freundin (Stone) aus ihrer Kindheit aufgerüttelt wird. Stone war zuletzt in einer kleinen Rolle an der Seite von James Franco in "The Disaster Artist" zu sehen. Midler trat 2012 in der Komödie "Die Bestimmer – Kinder haften für ihre Eltern" bereits für Fickman vor die Kamera.

Mafia-Film als Regiedebüt

Star-Aufgebot für den Mafia-Streifen "The Kitchen": Nach Tiffany Haddish (38) stößt nun auch Melissa McCarthy (47) zu der geplanten Gangster-Geschichte, in der Frauen die Geschäfte in die Hand nehmen. Die amerikanische Drehbuchautorin Andrea Berloff ("World Trade Center", "Straight Outta Compton") gibt ihr Regiedebüt.

"The Kitchen" dreht sich um Mafiageschäfte in dem berüchtigten New Yorker Stadtviertel Hell's Kitchen der 1970er-Jahre. Als eine Reihe irische Mafiosi im Gefängnis landen, springen deren Ehefrauen als Drahtzieher ein. Über einen Drehstart wurde zunächst nichts bekannt. (APA, 14.2.2018)