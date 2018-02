Die schönsten Unterkünfte in den beiden Kulturhauptstädten

Es gibt zwei gute Gründe mehr, mal wieder einen Städtetrip zu machen und Kultur pur zu erleben: Valletta und Leeuwarden

Valletta, die südlichste Hauptstadt Europas, und Leeuwarden im Norden der Niederlande sind zur europäischen Kulturhauptstadt 2018 gekürt worden. Die Europäische Union benennt seit 2004 jährlich mindestens zwei Städte zur europäischen Kulturhauptstadt, um auf den Reichtum, die Vielfalt und die Gemeinsamkeiten des kulturellen Erbes in Europa aufmerksam zu machen.

Valetta ist nicht nur wegen seiner außergewöhnlichen Lage auf der schmalen Halbinsel an der Nordküste Maltas vielen ein Begriff. Die kleinste Hauptstadt der EU mit ihren steilen Straßen, bunten Holzbalkonen und imposanten Gebäuden der historischen Altstadt gehört schon lange zum UNESCO Weltkulturerbe und damit zu den beliebtesten Kulturreise-Zielen überhaupt.

Zentral wohnen

Ein Besuch in der hübschen friesischen Provinzhauptstadt Leeuwarden mit den schmalen Bürgerhäusern aus dem 17./18. Jahrhundert und den malerischen Grachten erlaubt es dagegen, sich den europäischen Kulturschätzen einmal völlig neu zu nähern und einmalige Erlebnisse zu sammeln.

Wer den beiden Städten im Kulturhauptstadt-Jahr einen Besuch abstattet, genießt auch den Vorteil, dass Valletta und Leeuwarden in diesem Jahr mit vielen Kunst- und Kulturprojekten um Besucher buhlen. Damit der Weg zu Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen nicht so weit ist, bietet es sich an, zentral zu wohnen.

Die fünf schönsten Airbnb-Unterkünfte in Valletta

foto: airbnb

Schönes, großes Appartement in Valletta Downtown

Die großzügige Wohnung von Gastgeberin Sophia wartet mit einem herrlichen Blick auf den Hafen und das Meer vom Balkon des Appartements auf. Sie liegt mitten im Herzen der Altstadt von Valletta und ist mit Liebe zum Detail eingerichtet.

foto: airbnb

Valletta Townhouse

Das geräumige Stadthaus über 2 1/2 Etagen von Gastgeber André liegt mitten in der Altstadt Vallettas. Rund 60 Stufen über den historischen Gebäuden gelegen, bietet das Townhouse von seiner Dachterrasse aus einen Ausblick aufs Mittelmeer und die kleine Insel Manoel Island. Nur wenige Schritte entfernt: das barocke Wahrzeichen der Stadt, die St. John’s Co-Cathedral, sowie andere Sehenswürdigkeiten, Museen und Restaurants.

foto: airbnb

Valletta City Loft

Das Loft von Gastgeber Mickael besticht durch eine gekonnte Mischung aus altem Gemäuer und moderner Loft-Atmosphäre. Sie ist zentral in der populärsten Straße Vallettas, der Republic Street, gelegen und bietet neben zwei Kaminen alle Annehmlichkeiten modernen Wohnens.

foto: airbnb

Valletta Studio mit fantastischem Ausblick auf den Hafen

Das Studio von Gastgeber Andrew besticht durch einen fantastischen Ausblick auf den Hafen von Valletta und liegt in fußläufiger Lage zur Altstadt mit ihren Sehenswürdigkeiten und Restaurants. Vom kleinen Balkon des liebevoll eingerichteten Studios lassen sich stundenlang die kleinen bis großen Schiffe im Hafen bei einem Snack und Glas Wein beobachten.

foto: airbnb

Meerblick-Appartement mit Balkon und offener Küche

Georges und Gabriellas Meerblick-Appartement mit großem Balkon bietet einen unvergesslichen Ausblick auf das Mittelmeer. Schon beim Kaffeekochen in der offenen Küche beginnt in diesem Appartement der Urlaub, wenn nichts als das blaue Meer zu sehen sind. Die Gastgeber vermieten zwei Zimmer in ihrem Appartement.

Die 5 schönsten Unterkünfte in Leeuwarden

foto: airbnb

Studio mitten in der Altstadt Leeuwardens zwischen Grachten

Das sehr schöne und helle Studio der Gastgeber Jeroen und Senaida liegt mitten in der Altstadt der niederländischen Kleinstadt. Sehenswürdigkeiten und Museen sind gut zu Fuß erreichbar; die Grachten vor der Tür des Studios laden zum Verweilen ein.

foto: airbnb

Altstadt-Haus mit Loft-Schlafzimmer und Parkblick

Das mitten in der Altstadt Leeuwardens gelegene 180 Quadratmeter große Stadthaus von Gastgeber Hilde und Paul besticht durch seine liebevolle Einrichtung mit typisch holländischen Designelementen, einem Loft-Schlafzimmer unter dem Dach mit riesiger Badewanne und einem tollen Blick auf den Park.

foto: airbnb

Wohnen im Häuschen in Boksum bei Leeuwarden

Blumen und frische Eier von den eigenen freilaufenden Hühnern auf dem Frühstückstisch – zehn Minuten Autofahrt von Leeuwarden entfernt liegt diese Unterkunft von Gastgeberin Nynke im Dorf Boksum. Das Haus ist liebevoll und mit viel Geschmack eingerichtet und verfügt über eine modern ausgestattete Küche.

foto: airbnb

Zentral gelegenes Appartement – perfekt zum Ausgehen

Nur fünf Minuten entfernt von Bars, Theater und Bahnhof, liegt diese Unterkunft so zentral, dass alles fußläufig erreichbar ist. Aber dennoch ist es dort ruhig genug, um sich ausschlafen zu können für die Sehenswürdigkeiten-Tour durch Leeuwarden am nächsten Morgen. In dem Appartement von Gastgeberin Josien können zwei Schlafzimmer angemietet werden.

foto: airbnb

Appartement mit großer Terrasse und Boot direkt am Wasser

Morgens das Frühstück auf der großen Terrasse am Wasser in Leeuwarden genießen – das geht in dem großzügigen Appartement von Gerard und Margreet. Das Appartement ist liebevoll eingerichtet – Bootsbenutzung direkt vom Grundstück der Unterkunft aus ist im Preis mit inbegriffen. (red, 14.2.2018)