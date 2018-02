Von Olympia bis Pyeongchang: Testen Sie Ihr Wissen!

Sie verfolgen die Geschehnisse bei Olympischen Spielen seit vielen Jahren aufmerksam? Dann ist dieses Quiz sicher kein Problem für Sie!

Citius, altius, fortius – schneller, höher, stärker. Unter diesem Credo treten auch dieses Jahr 2.920 Athleten aus 91 Nationen in 102 Wettbewerben in sieben Sportarten und fünfzehn Disziplinen an. Die olympischen Winterspiele sind bereits im vollen Gange: noch bis 25. Februar kann man die im südkoreanischen Pyeongchang unter dem Motto "Passion. Connected." ausgetragenen Spiele verfolgen.

Wo sind die Olympia-Experten?

Vor dem Fernseher bei Abfahrt, Kür und Eishockeymatch mitzufiebern ist eine Sache – doch wie gut kennen Sie sich tatsächlich aus, wenn es um die Olympischen Spiele geht? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz, und teilen Sie Ihr Ergebnis im Forum! (aan, 16.2.2018)