"Spyro the Dragon" kommt 2018 als Remaster für Playstation 4

Erster Ableger erschien vor knapp 20 Jahren – womöglich auch für andere Plattformen

Die Jump 'n' Run-Serie "Spyro the Dragon" soll noch 2018 als Remaster vorerst für die Playstation 4 erscheinen und möglicherweise in weiterer Folge für andere Plattformen. Dies berichtet das US-Gaming-Medium Kotaku. Das Remaster soll die gesamte Trilogie umfassen, somit "Spyro the Dragon", "Ripto's Rage" und "Year of the Dragon".

Einige Neuerungen

Die neuen Versionen sollen nicht nur mit besserer Grafik und neuen Assets, sondern auch einem überarbeiteten Soundtrack und weiteren Verbesserungen kommen. Im vergangenen Jahr gab es bereits einen Remaster der "Crash Bandicoot N. Sane"-Trilogie von Entwicklerstudio Vicarious Visions – dieses wurde erneut von Publisher Activision beauftragt.

brownman "Spyro The Dragon" durchgespielt.

Vorerst nur für Playstation

Im März soll das Projekt öffentlich gemacht werden, ein Release ist im dritten Quartal 2018 zu erwarten. Ob eine Xbox-One-Version kommt ist fraglich. Beim "Crash Bandicoot N. Sane"-Remaster war eine solche im Gespräch, bisher gibt es aber nur eine Playstation-4-Ausgabe. Angesichts des Erfolgs gab Activision bekannt, dass es weitere neuaufgelegte Games geben wird.

wirspielen Wir spielen die "Crash Bandicoot N. Sane"-Trilogie.

Vor 20 Jahren erschienen

Das erste "Spyro the Dragon" erschien vor knapp 20 Jahren für die Playstation 1. Entwickelt wurde das Game damals von Insomniac Games, jenes Spielestudio, das dann später auch "Ratchet & Clank", "Resistance" und "Sunset Overdrive" herausbrachte. (dk, 14.02.2018)