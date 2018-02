Beschwerden beim Telekom-Regulator RTR weiter rückläufig

Anzahl der Schlichtungsfälle sank 2017 um fünf Prozent auf 1.873

Die Anzahl der Schlichtungsfälle bei der Telekom-Regulierungsbehörde RTR ist im Vorjahr weiter zurückgegangen. Knapp 1.900 Verfahren gab es im Jahr 2017 bei der RTR – um fünf Prozent weniger als im Jahr davor und der tiefste Stand seit 15 Jahren.

Konflikte

Bei Schlichtungsverfahren vermittelt die RTR in Streitfällen zwischen Kunden und Postdiensteanbietern bzw. Betreibern von Telekommunikationsdiensten um Konflikte einvernehmlich zu lösen.

Der Rückgang auf derzeit 1.873 Verfahren im Bereich Telekommunikation zeige, dass "smarte Regulierung wirkt", so Telekom-Regulator Johannes Gungl am Mittwoch in einer Aussendung. "Die RTR diskutiert mögliche Problemherde vorab und auf Augenhöhe. Nutzerschutz per RTR-Verordnungen 'hart' durchzusetzen, war nicht erforderlich." Der vollständige Bericht soll noch im Frühjahr veröffentlicht werden. (APA, 14.2. 2018)