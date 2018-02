Klapfer gewinnt Kombi-Bronze

Dritte Medaille in Pyeongchang nach Gold für Gleirscher und Hirscher – Kombititel an Deutschen Frenzel

Pyeongchang – Der Steirer Lukas Klapfer hat am Mittwoch bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang in der Nordischen Kombination die Bronzemedaille im Einzelbewerb von der Normalschanze geholt. Der 32-Jährige beendete den 10-Kilometer-Langlauf nach Platz vier im Springen 18,1 Sekunden (inoffiziell) hinter dem siegreichen Deutschen Eric Frenzel. Der zweitplatzierte Japaner Akito Watabe hatte 4,8 Sekunden Rückstand.

Es ist die 14. Medaille für Österreichs Kombinierer in der Olympiageschichte, die neunte in Bronze. Seit den Spielen 2002 in Salt Lake City hat es stets zumindest einen Podestplatz in Rot-Weiß-Rot gegeben. Die davor letzte Einzelmedaille der österreichischen Kombinierer war 2010 in Vancouver ebenfalls mit Bronze auf das Konto von Bernhard Gruber gegangen. Zweitbester Österreicher diesmal wurde der 24-jährige Steirer Franz-Josef Rehrl, der Beste nach dem Springen, als 13.

Für Österreichs Team in Südkorea war es der dritte Medaillengewinn. Am Sonntag beziehungsweise Dienstag hatten David Gleirscher im Einsitzerbewerb der Rodler und Marcel Hirscher in der alpinen Kombination Gold geholt. (APA, 14.2.2018)

Reaktionen:

Lukas Klapfer (AUT/Olympia-Dritter): "Ich pack' es noch gar nicht. Ich habe im letzten Anstieg noch einmal alles rausgeholt, und dass ich es über die Linie gebracht habe, war unglaublich. Es war ein wahnsinnig hartes Rennen. Ich kann mich noch gar nicht so freuen, weil ich noch so fertig bin und mit den Tränen kämpfe. Es ist echt ein Wahnsinnstag."

Franz-Josef Rehrl (AUT/13.): "Das Gefühl, als Erster nach dem Springen in die Loipe zu gehen, war überwältigend, es hat mir fast den Atem genommen. Ich habe versucht, locker zu bleiben. Ich habe mir nichts vorzuwerfen, ich habe alles probiert. Es ist echt schade mit dem Laufen, dass es wieder so ausgegangen ist. Ich vergönne es Lukas voll, wir sind alle stolz auf ihn."

Bernhard Gruber (AUT/20.): "Es stimmt mich positiv, dass die Laufform passt. Super, dass der Luke die Bronzemedaille erlaufen hat. Ich freue mich irrsinnig mit ihm. Der Luke war heuer schon richtig gut drauf und ein heißer Medaillenmitfavorit. Aber eine Medaille muss erst passieren, die muss man erst erarbeiten. Teammäßig sind wir richtig gut aufgestellt. Jetzt kommen unser Fliegerqualitäten auf der Großschanze, die werden wir dann ausspielen."

Wilhelm Denifl (AUT/29./Zimmerkollege von Klapfer): "Ich freue mich voll mit Lukas mit, mit dem ich seit gefühlten 100 Jahren im Zimmer zusammen bin. Es gibt wenige, die es sich mehr verdient haben. Blöderweise ist nur einer am Podest, aber alle freuen sich mit ihm, das macht unsere Mannschaft aus."

Eric Frenzel (GER/Olympiasieger): "Es war eine hart erkämpfte Medaille. Mein großes Ziel war es, hier erfolgreich zu sein, dafür habe ich alles andere hinten anstehen lassen. Ich war genau am richtigen Punkt fit und hatte auch das nötige Quäntchen Glück. Ich habe alles in die Waagschale geworfen. Ich bin am letzten Berg all-in gegangen. Das ist zum Glück aufgegangen."

Alle österreichischen Olympia-Medaillengewinner in der Nordischen Kombination:

GOLD (3):

2006 Turin:

Felix Gottwald (Sprint)

2006 Turin:

Mannschaft (Michael Gruber, Christoph Bieler, Felix Gottwald, Mario Stecher)

2010 Vancouver:

Mannschaft (Bernhard Gruber, David Kreiner, Felix Gottwald, Mario Stecher)

SILBER (2):

1988 Calgary:

Klaus Sulzenbacher (Einzel)

2006 Turin:

Felix Gottwald (Einzel)

BRONZE (8):

1988 Calgary:

Mannschaft (Günther Csar, Hans-Jörg Aschenwald, Klaus Sulzenbacher)

1992 Albertville:

Klaus Sulzenbacher (Einzel)

Mannschaft (Klaus Sulzenbacher, Klaus Ofner, Stefan Kreiner)

2002 Salt Lake City:

Felix Gottwald (Einzel)

Felix Gottwald (Sprint)

Mannschaft (Christoph Bieler, Michael Gruber, Mario Stecher, Felix Gottwald)

2010 Vancouver:

Bernhard Gruber (Einzel, Großschanze)

2014 Sotschi:

Mannschaft (Lukas Klapfer, Christoph Bieler, Bernhard Gruber, Mario Stecher)

2018 Pyeongchang:

Lukas Klapfer (Einzel, Normalschanze)