Ministerrat plant zusätzliche Stellen für die Polizei

2.100 Planstellen werden in den nächsten Jahren hinzukommen

Die Polizei bekommt in den nächsten Jahren 4.100 neue Beamte. Davon sind 2.100 effektiv zusätzliche Planstellen. Das kündigten Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Heinz-Christian Strache und Innenminister Herbert Kickl (beide FPÖ) am Mittwoch bei einem Besuch in der Polizeiinspektion Karlsplatz in der Wiener Innenstadt an.

Das war dann auch Thema beim Ministerrat. 2.000 Beamte sollen auf sogenannten Ausbildungsplanstellen für den Polizeidienst geschult werden. Bisher war es so, dass ein Polizeischüler erst dann aufgenommen werden konnte, wenn eine "normale" Planstelle für ihn frei wurde. Mit der Schaffung der Ausbildungsplanstellen können angehende Polizisten geschult werden, obwohl für sie eigentlich noch keine Planstelle frei wäre.

Damit wird eine Forderung umgesetzt, welche die Generaldirektorin für die öffentliche Sicherheit, Michaela Kardeis, schon im Herbst erhoben hat. Sie hat im September darauf verwiesen, dass 5.110 der rund 29.000 Polizisten 50 bis 54, weitere 4.238 Beamte schon 55 bis 59 Jahre alt sind. Sie alle gehen in den nächsten zehn Jahren in Pension. "Das betrifft ein Drittel des Personals", sagte Kardeis damals.

Strache: "Notwendige Kompensierung"

Strache verwies nicht zuletzt deshalb darauf, dass es sich zum Teil um eine "Kompensierung handelt, die notwendig ist". Pro Jahr gehen knapp 1.000 Polizisten in Pension. Kurz betonte, man habe bereits bei den Regierungsverhandlungen "bewusst gesagt, dass wir in der Sicherheit und in der Bildung nicht wie in anderen Bereichen reduzieren". Kickl zeigte sich "sehr froh, dass alle Verhandlungen mit dem Finanzminister in bestem Einvernehmen stattgefunden haben".

Der Generalsekretär im Innenministerium, Peter Goldgruber, kündigte darüber hinaus im Ö1-"Morgenjournal" an, dass die Zulassung für den Polizeidienst einfacher werden soll. Die Exekutive hat das Problem, dass zu wenige Bewerber die Aufnahmsprüfung schaffen. Das System der Tests soll in ein Stufenverfahren abgeändert werden. Nur wenn ein Bewerber eine Stufe schafft, darf er zur nächsten antreten. Dazu sollen die Kriterien für die Aufnahme entschärft werden, etwa was die Bestimmungen über sichtbare Tätowierungen betrifft.

Auch Richter fordern mehr Personal

Die Richter und Staatsanwälte fordern für die Justiz ebenfalls eine Personalaufstockung. "Eine vergleichbar gewichtete Personalaufstockung muss zwingend auch bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften erfolgen. Ein nachhaltiges Sicherheitspaket muss neben Personalaufstockungen im Polizeibereich auch (budgetär abgedeckte) zusätzliche Richter, Staatsanwälte und weiteres Kanzleipersonal umfassen. Sonst droht die Justiz zum sicherheitspolitischen Flaschenhals mit negativen Auswirkungen auf die Verfahrensdauer und die Qualität zu werden", appellierten die Standesvertretungen der Richter und Staatsanwälte sowie der Bediensteten im Justizressort am Mittwoch an die Regierung. (APA, 14.2.2018)