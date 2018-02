Niederlande: Wer nicht widerspricht, wird Organspender

Um dem Mangel an Spenderorganen entgegenzuwirken, hat das niederländische Parlament hat eine Widerspruchslösung beschlossen

Ab dem Jahr 2020 gilt auch in den Niederlanden die Widerspruchslösung. Demnach ist jede erwachsene Person automatisch Organspender, außer sie hat zu Lebzeiten ausdrücklich widersprochen. Bislang müssen sich die Niederländer aktiv registrieren lassen, wenn sie nach ihrem Tod Organe für Transplantationen spenden wollen.

Das stark umstrittene Gesetz wurde mit einer knappen Mehrheit angenommen – 38 Abgeordnete stimmten dafür, 36 dagegen. Die neue Regelung soll dem extremen Mangel an Spenderorganen entgegenwirken. Mehr als tausend Menschen stehen derzeit auf Wartelisten. Jährlich sterben etwa 150 Patienten, weil Spenderorgane zu spät kommen.

Österreich im Mittelfeld



In den Niederlanden sind bisher nur etwa 15 Menschen auf eine Million Einwohner als Spender registriert. In 17 weiteren europäischen Ländern gilt aktuell die Widerspruchslösung, auch in Österreich. Wo sie gilt, sind die Spenderzahlen am höchsten, etwa in Spanien. Das Land liegt mit mehr als 40 Spendern pro einer Million Einwohnern auf Platz 1. In Österreich liegt die Zahl bei etwa 24 Spendern pro einer Million.

In Deutschland gilt die Zustimmungsregelung. Danach ist eine Person nur dann ein potenzieller Organspender, wen sie ausdrücklich zugestimmt hat. Doch auch hier wird eine Gesetzesänderung immer wieder diskutiert. Vor allem, weil die Spenderzahlen auf ein historisches Tief gesunken sind – zuletzt auf 9,3 Spendern pro eine Million Einwohner. (red, 14.2.2018)