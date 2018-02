Family-Tirol Spitzenkandidatin Andrea Krumschnabel in der Live-Diksussion

Die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der Tiroler Landtagswahl stellen sich der Live-Diskussion mit den Usern. Den Anfang macht Andrea Krumschnabel von Family – der Tiroler Familienpartei heute um 11.30 Uhr

Innsbruck – Am 25. Februar 2018 wählt Tirol einen neuen Landtag. Andrea Krumschnabel ist seit 2013 Abgeordnete und übte ihr Mandat zuletzt als Freie aus. Nun will die Kufsteinerin den Einzug erneut schaffen und hat dazu die Liste Family gegründet. Inhaltlich will sie ihre Politik an den Bedürfnissen der Familien orientieren. Sie können jetzt Ihre Fragen im Forum unter diesem Artikel posten.

Im Interview mit dem STANDARD hat Krumschnabel Teile Ihres Programmes dargelegt. So fordert kostenlose Kinderbetreuung von zwei bis zwölf Jahren, ein Bildungssystem, das keinen Jugendlichen zurücklässt und Wohnraum für junge Familien. Zudem sollen Senioren ein Anrecht auf einen schönen Lebensabend im Pflegeheim haben, pflegenden Angehörigen sollen diese Zeiten wiederum angerechnet werden. Bei der Zuwanderung gibt sich Krumschnabel einerseits offen und will jedem, der Schutz sucht, einen Platz in Österreich bieten. Andererseits fordert sie ein, dass sich Flüchtlinge und Migranten an "unsere Kultur" anpassen, sonst sei für sie kein Platz in Österreich.