Trumps Anwalt bestätigt Zahlung an Pornodarstellerin

Betrag in der Höhe von 130.000 Dollar bezahlt

Washington – Im Zusammenhang mit einem Bericht über eine angebliche Affäre von US-Präsident Donald Trump mit einer Pornodarstellerin hat dessen Anwalt eine Zahlung von 130.000 Dollar (105.408,25 Euro) aus eigener Tasche bestätigt.

Der Anwalt Donald Cohen erklärte am Dienstag in einer Mitteilung an die Zeitung "New York Times", dass ihm die Zahlung an Stephanie Clifford nicht erstattet worden sei. Warum er das Geld zahlte, teilte er der Zeitung zufolge nicht mit. Cohen hatte zuvor in Abrede gestellt, dass Clifford, deren Künstlername Stormy Daniels ist, eine Affäre mit Trump hatte. (APA, 14.2.2018)